Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

87,70 EUR +0,23% (24.08.2023, 11:29)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

86,80 EUR -0,69% (24.08.2023, 14:24)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (24.08.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin zu kaufen.Auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen habe sich die CEWE Stiftung & Co. KGaA nach den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2023 bei allen relevanten GuV-Positionen in der oberen Hälfte der eigenen Prognosekorridore bewegt. Damit sehe Nielsen die Gesellschaft sehr gut für die zweite Jahreshälfte und dabei insbesondere für das Schlussquartal mit dem wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft positioniert.Denn das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing dürfte noch deutlich von der im Zuge der Post-Corona-Normalisierung trotz anhaltend hoher Inflation und hoher Flugpreise wieder kräftig gestiegenen Reiselust der Menschen profitieren. Gerade in der jetzigen Urlaubszeit und vor allem bei den auch wieder stark nachgefragten Fernreisen entstünden besonders viele Bilder, die dann für die Erstellung hochwertiger individueller Fotoprodukte wie dem CEWE FOTOBUCH, Wandbildern, Kalendern, Grußkarten usw. zur Verfügung stünden. Dabei seien bisher auch unverändert keine nennenswerten Auswirkungen der Inflation auf das Bestellverhalten der Kunden erkennbar.Aber auch die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck, die nun mit ihren optimierten Strukturen nach Corona gut aufgestellt seien und bei denen das (Vor-)Weihnachtsgeschäft ebenfalls einen Schwerpunkt bilde, sollten sich in der zweiten Jahreshälfte weiterhin positiv entwickeln. Insgesamt sei der Analyst daher überzeugt, dass die Oldenburger Fotospezialisten ihre Jahresziele erreichen oder gegebenenfalls sogar übertreffen könnten. Zudem bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von gut 66 Prozent zum Halbjahresende auch bilanziell weiterhin sehr solide aufgestellt.