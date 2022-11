Börsenplätze CEWE-Aktie:



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (14.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.CEWE habe letzten Freitag erfreuliche Q3-Zahlen veröffentlicht, die sowohl die Montega- als auch die Markterwartungen übertroffen hätten. Die Erlössteigerung um 14,4% yoy auf 151,4 Mio. Euro sei von allen Segmenten getragen worden (Foto-Finishing: +13,0% yoy; Kommerzieller Online Druck (KOD): +28,4% yoy; Retail: +4,4% yoy) und habe sowohl die Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG als auch den Konsens übertroffen (145,0 Mio. Euro bzw. 146,7 Mio. Euro). Das Kernsegment Foto-Finishing habe dabei von dem deutlich gestiegenen Bilderfundus profitieren können, der aus den - im Gegensatz zum von Corona geprägten Vorjahr - zahlreichlich stattgefundenen Events wie Hochzeiten, Konzerten und Reisen resultiert habe. Mit einem Umsatzniveau von 120,2 Mio. Euro habe sich der Anteil dieses Segmentes in Q3 auf 79,4% belaufen und unterstreiche damit die große Bedeutung für den Unternehmenserfolg.Auf Ergebnisebene habe die Gruppe in Q3 mit einem EBIT von 1,1 Mio. Euro die Break-Even-Schwelle erstmals seit 2019 überschreiten können (MONe: -0,5 Mio. Euro). Zurückzuführen sei dies insbesondere auf die starke Performance im Foto-Finishing (EBIT: 1,1 Mio. Euro; +3,2 Mio. Euro yoy). Die im Rahmen der Corona-Maßnahmen umgesetzten Kostenreduktionen im KOD-Segment hätten ebenfalls zu einem positiven EBIT-Beitrag geführt (0,2 Mio. Euro) und damit die leicht negativen Ergebnisse der Segmente Einzelhandel und Sonstiges kompensieren können (jeweils -0,1 Mio. Euro).Der enorm gefüllte Bilderfundus sei der entscheidende KPI, der auf ein starkes Saisongeschäft schließen lasse. Flankierend habe CEWE rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft eine Reihe von attraktiven Produktinnovationen eingeführt (u.a. den Foto-Schokoladen-Weihnachtskalender oder die Fotokalender aus 100% recyceltem Material). Trotz der in Q4 zu erwartenden Konsumeinschränkungen würden der Fotokalender und das Fotobuch mit den schönsten persönlichen Momenten des Jahres nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG zu den letzten Produkten gehören, bei denen die Haushalte einsparen dürften. Entsprechend würden die derzeit laufenden TV-Kampagnen auch stark auf die mit Fotoprodukten verbundenen Emotionen abzielen. Zur Bewältigung des Jahresendquartales und zur Vermeidung möglicher Materialengpässe habe das Unternehmen die Kapazitäten bereits um externe Lagerstätten erweitert, was nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die hohe Konfidenz des Managements untermauere. Entsprechend sei die Guidance für 2022 ausdrücklich bestätigt worden (Umsatz: 680 bis 740 Mio. Euro; EBIT: 68 bis 80 Mio. Euro).Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 145,00 Euro (zuvor: 140,00 Euro) für die CEWE-Aktie. (Analyse vom 14.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link