Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (16.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.CEWE habe letzte Woche den H1-Bericht vorgelegt, der den Analysten-Erwartungen entspreche und eine anhaltend starke Entwicklung illustriere. Das saisonbedingt schwächste Quartal zeige neben Volumenzuwachs auch Ergebnisverbesserungen entlang aller operativen Segmente. Im Fokus der Gruppe stünden jedoch die Vorbereitungen für das entscheidende Q4.Im zweiten Quartal habe CEWE Umsätze in Höhe von 142,3 Mio. Euro erzielt, was einer Steigerung von 7,8% yoy entspreche. Wesentlicher Treiber sei erneut das starke Fotofinishing-Segment gewesen (110,4 Mio. Euro; 9% yoy; davon 7% durch Preiseffekte und 2% volumenbedingt). Auf 6M-Konzernsicht habe die Gruppe damit einen Zuwachs von 10,7% yoy verzeichnet, weshalb zum Halbjahr Erlöse von 299,9 Mio. Euro zu Buche gestanden hätten (H1/22: 270,9 Mio. Euro).In den zurückliegenden drei Monaten sei es CEWE gelungen, wesentliche operative GuV-Kostenquoten zu reduzieren. So sei die Personalkostenquote um 50 BP yoy zurückgegangen, die sbA-Quote sei um 30 BP yoy gesunken und auch die Rohertragsmarge habe von Produktmixeffekten profitiert (geringerer Anteil des materialintensiven Kommerziellen Online Drucks), was sich in einer Zunahme auf 71,8% (+90 BP yoy) gezeigt habe.Dennoch zeige sich im saisonal bedingten nachfrageärmsten Quartal die Fixkostenremanenz deutlich. So habe CEWE ein in Q2 typischerweise negatives EBIT in Höhe von -5,2 Mio. Euro verzeichnet, was um einmalige Sondereffekte bereinigt eine Verbesserung ggü. dem Vorjahr bedeute (adj. EBIT: -4,0 Mio. Euro vs. Q2/22: -4,3 Mio. Euro).Die Q2-Zahlen würden die Sicht der Analysten auf den Case bestätigen. Besonders positiv würden sie die Entwicklung in den wesentlichen operativen Segmenten, dem starken Wachstum in dem entscheidenden Geschäftsfeld des Fotofinishings und die Frühindikatoren für einen guten Verlauf des Q4 (insb. Reise- sowie Konsumverhalten) sehen.Entsprechend bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie bei unverändertem Kursziel in Höhe von 148,00 Euro. (Analyse vom 16.08.2023)