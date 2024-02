XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Während die vorläufigen Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 umsatzseitig nahezu exakt der letzten Schätzung des Analysten entsprochen hätten, hätten beim EBIT sowohl die Analysten- als auch die eigenen Erwartungen noch ein Stück übertroffen werden können. Als sehr erfreulich werte Nielsen zudem auch den im Dezember vollzogenen Verkauf der Beteiligung futalis.Mit der Innovationskraft, dem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit und der starken Marken- und Marktpositionierung sei CEWE als Premium-Anbieter im Fotofinishing hervorragend aufgestellt. Dabei würden die Oldenburger im Kerngeschäftsfeld auch davon profitieren, dass hochwertigen individuellen Fotoprodukten ein hoher emotionaler Stellenwert zukomme, weshalb sich hier die Nachfrage weitgehend unabhängig von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verhalte. Erfreulicherweise habe die am Net Promoter Score gemessene Kundenzufriedenheit hier auch 2023 erneut gesteigert werden können. Die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck sollten sich mit ihren optimierten Strukturen weiterhin solide entwickeln.Insgesamt bleibe Nielsen daher auch für die weitere Entwicklung des Unternehmens positiv gestimmt. Auf Basis seines leicht auf 133 Euro erhöhten Kursziels (alt: 131,00 Euro) weise die CEWE-Aktie derzeit ein Kurspotenzial von gut 28 Prozent auf.Daher empfiehlt Jens Nielsen, Analyst von GSC Research, unverändert, den Anteilsschein des Fotospezialisten zu kaufen. Dabei weise das Papier bei Ansatz der Dividendenschätzung des Analysten aktuell eine Ausschüttungsrendite von 2,4 Prozent auf, wobei er auch künftig von kontinuierlich steigenden Gewinnbeteiligungen der Anteilseigner ausgehe. (Analyse vom 21.02.2024)