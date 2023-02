Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

96,00 EUR -0,93% (17.02.2023, 10:03)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

96,50 EUR -0,82% (17.02.2023, 12:54)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (17.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin zu kaufen.Die jüngst vermeldeten vorläufigen Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 hätten sich im Rahmen der letzten Analystenschätzungen bewegt. Dabei hätten alle Geschäftsfelder die Herausforderungen infolge der hohen Inflation sowie im Bereich der Lieferketten sehr gut bewältigen können.Wie erwartet, habe das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent der Konzernerlöse entfallen würden, im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft von der mit der anhaltenden Corona-Entspannung verbundenen Normalisierung der Veranstaltungs-, Fest- und (Fern-)Reiseaktivitäten profitiert.Im Zuge der damit einhergehend wieder gestiegenen Anzahl klassischer Fotoanlässe sei im vergangenen Jahr viel "frisches Bildmaterial" entstanden, das die Kunden zum Weihnachtsfest zur Erstellung individueller Fotogeschenke genutzt hätten. Dies habe sich auch beim Bestseller, dem CEWE FOTOBUCH, in einer Absatzsteigerung um 3,6 Prozent auf 5,85 Millionen Exemplare widergespiegelt.Positiv wirke sich unverändert auch die starke Marken- und Marktpositionierung von CEWE als Premium-Anbieter im Fotofinishing aus. Diese basiere neben einer guten Markenkommunikation maßgeblich auf dem Fokus auf nachhaltige Qualität und Kundenorientierung. Dabei habe die Kundenzufriedenheit im vergangenen Jahr erfreulicherweise nochmals deutlich gesteigert werden können.Seit dem letzten Research des Analysten habe sich das Bewertungsniveau der Vergleichsaktien seiner Peer-Group kräftig erhöht. Hauptsächlich vor diesem Hintergrund setze er sein Kursziel für den CEWE-Anteilsschein bei nur leichten Anpassungen seiner Schätzungen nunmehr wieder deutlich von 115 auf 125 Euro herauf. Auf dieser Basis biete der Titel trotz der zwischenzeitlich gestiegenen Notierung aktuell ein Kurspotenzial von fast 30 Prozent. Zudem weise das Papier bei Ansatz der Analystenschätzungen derzeit eine ordentliche Dividendenrendite von 2,5 Prozent auf, die zukünftig weiter steigen dürfte.Insgesamt bekräftigt Jens Nielsen, Analyst von GSC Research, daher einmal mehr seine Empfehlung, die CEWE-Aktie auf dem seiner Meinung nach momentan immer noch sehr günstigen Niveau zu "kaufen". (Analyse vom 17.02.2023)