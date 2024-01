Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de (19.01.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.In den Produktionsstätten der CEWE-Gruppe dürfte es derzeit weitaus ruhiger zugehen als noch vor einigen Wochen, in denen die Mitarbeiter in einem 24/7-Dauerbetrieb etliche Aufträge gefertigt hätten.Enorme Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts: Das vierte Quartal sei mit großem Abstand das volumenstärkste des Jahres. Während für den kommerziellen Online-Druck (KOD) die Auslastungsspitzen im November erreicht würden, stehe insbesondere das CEWE-Fotobuch (Fotofinishing) im Fokus, welches als beliebtes Weihnachtsgeschenk Grund für den Dauerbetrieb im Dezember in Oldenburg sei. In der Kommentierung vom 13. November 2023 hätten die Analysten bereits darauf hingewiesen, dass die Gruppe ein Q4 mit Rekordaufträgen erwarte und sich mit entsprechenden Kapazitätserweiterungen darauf vorbereitet habe. So habe der Einkauf bestätigt, ausreichend Material vorrätig zu haben, die Workflow-Optimierungen seien in Betrieb genommen sowie die Zeitarbeitskräfte erfolgreich rekrutiert worden, von denen ein Großteil bereits über CEWE-Erfahrung verfügt habe. Somit sei das Unternehmen kapazitätsseitig optimal auf weiteres Wachstum in der Hochsaison vorbereitet gewesen.Anzeichen für ein Rekordjahr - 9M als vielversprechende Ausgangsbasis: Da es nach Unternehmensangaben zu keinerlei Reibungsverlusten im Weihnachtsgeschäft gekommen sei (weder durch witterungsbedingte Auslieferungsstörungen noch durch etwaige Produktionsstopps), seien die Analysten zuversichtlich, dass CEWE in diesem Jahr die bisherige Umsatzprognose übertreffen dürfte. Hierfür habe die Gruppe bereits nach neun Monaten im Vergleich zu den Vorjahren deutlich vorn gelegen (9M/23: 457,7 Mio. EUR vs. 9M/22: 422,3 Mio. EUR vs. 9M/21: 395,0 Mio. EUR). Unterstelle man dieselbe Zunahme für das Q4 (+8,4% yoy), würde die Prognose deutlich überschritten werden (803,2 Mio. EUR), was die Analysten allerdings als zu optimistisch erachten würden, da sich die Abwicklung der Auslastungsspitzen bereits in einem eingeschwungenen und professionellen Zustand befinden würden. Folglich würden sie auch bei einem konservativen Q4-Wachstum von 2,1% yoy ein Übertreffen der Guidance (GJ: 783,2 Mio. EUR) erwarten.Ebenso sollte sich das EBIT an der oberen Grenze des Zielkorridors von bis zu 82 Mio. EUR orientieren, da es neben dem stärkeren Umsatzwachstum auch zu Verbesserungen im Materialaufwand gekommen sein dürfte. Hier hätten sich die Inputpreise (u.a. Fotopapier, Verpackungsmaterial) reduziert, nachdem der Peak bereits in 2022 erreicht worden sei. Die Analysten würden von einem Rückgang der Aufwandsquote von 30 BP yoy ausgehen, wodurch in Kombination mit dem Umsatzplus die EBIT-Marge auf 10,6% ansteigen dürfte (MONe). Dadurch würden sie eine EBIT-Größe von 82,9 Mio. EUR erwarten, die damit oberhalb der Guidance von 70-82 Mio. EUR liege. Zudem stelle der erstmals positive 9M-Ergebnisbeitrag eine gute Ausgangsbasis dar, wobei der Operating Leverage im Q4 nach wie vor entscheidend bleibe.Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie bei unverändertem Kursziel i.H.v. 148,00 Euro. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CEWE-Aktie: