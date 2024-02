Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de (15.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.Die CEWE-Gruppe habe gestern vorläufige Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 vermeldet, die den im Januar angehobenen Erwartungen der Analysten entsprechen und damit ein äußerst erfolgreiches Bild zeichnen würden. Ebenfalls positiv aufgenommen hätten sie die Meldung über den noch im Dezember erfolgten Verkaufsabschluss der futalis.Nach vorläufigen Berechnungen hätten zum Ende des Geschäftsjahres Konzernerlöse der fortgeführten Gesellschaften in Höhe von 780,2 Mio. EUR zu Buche gestanden (gem. IFRS 5 ausgegliederte Tochter "futalis" mit einem Umsatzbeitrag von 8,6 Mio. EUR). Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einem Zuwachs von 6,5%. Auch bereinigt um den futalis-Effekt habe die Like-for-Like-Steigerung bei 6,5% yoy gelegen.Neben durchgesetzten Preissteigerungen habe die Gruppe von der zunehmenden Verschiebung in Richtung höherpreisiger Premiumprodukte sowie nachfragebedingten Mengeneffekten nach Fotoprodukten profitiert. Sichtbar werde dies u.a. in den vorläufig berichteten Absatzzahlen. So habe 2023 die Gesamtanzahl an Fotos um 4,8% yoy auf knapp 2,4 Mrd. Stück zugenommen und auch die CEWE-Fotobücher hätten einen Zuwachs von 3,4% auf etwa 6,1 Mio. Stück verzeichnen können. Dies habe sich auch im entscheidenden Jahresendquartal gezeigt (+1,9%yoy bzw. +0,7% yoy).Damit sei es der Gruppe gelungen, sämtliche zu Jahresbeginn kommunizierte Prognosezielkorridore zu übertreffen (Umsatz: 720 bis 780 Mio. EUR; Anzahl Fotos: 2,2 bis 2,3 Mrd. Stück; Anzahl CEWE-Fotobücher: 5,7 bis 6,0 Mio. Stück).Das EBIT auf Konzernebene habe 2023 um 11,0% yoy auf 83,9 Mio. EUR signifikant zugelegt. Der negative EBIT-Beitrag der futalis habe sich 2023 auf -2,3 Mio. EUR belaufen. Entgegen der Vorjahre habe die Gruppe dank der erfolgreich durchgesetzten Kosteneffizienzprogramme in den Bereichen des Kommerziellen Online-Drucks (KOD) sowie einer verbesserten Filialstruktur im Einzelhandelssegment bereits nach 9M ein positives operatives Ergebnis verzeichnet (2,3 Mio. EUR vs. -1,4 Mio. EUR nach 9M/22).Auch unter Berücksichtigung des künftig fehlenden Umsatzbeitrags der futalis würden die Analysten CEWE in der Lage sehen, dank einer weiter steigenden Nachfrage und neuer (Premium-)Produkte sowohl von Mengen- als auch Preiseffekten profitieren zu können. In Kürze veranstalte die Gruppe erneut die Innovation Days, auf denen sich alle Mitarbeiter gegenseitig Produkt- und Prozessideen vorstellen würden. Hieraus entstehe die Innovations-Pipeline für die kommenden Monate.Den Erfolg dieses Formats unterstreiche u.a. der Umsatzbeitrag von Produkten, die jünger als fünf Jahre seien (zuletzt über 100 Mio. EUR). Wenngleich das Unternehmen den Ausblick für 2024 erst im Rahmen der GB-Veröffentlichung bekannt geben werde, würden die Analysten keinerlei Anzeichen eines Nachfragerückgangs sehen, weshalb sie auf Basis der starken Zahlen ihre Prognosen für das aktuelle Jahr angehoben hätten.Unabhängig des nach wie vor angespannten Konsumklimas könne die CEWE-Gruppe erneut auf ein abgeschlossenes Rekordjahr blicken, in dem das Vorjahr sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis habe übertroffen werden können. Gemeinsam mit dem Unternehmen würden die Analysten am 13. März auf Roadshow in Hamburg sein. Neben der operativ starken Entwicklung würden sie den Verkaufsabschluss der futalis befürworten, wenngleich weitere Details wie der erzielte Kaufpreis bisher nicht bekannt seien und erst mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts folgen dürften.Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen daher ihr Kursziel von 148,00 EUR und entsprechend ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie. (Analyse vom 15.02.2024)