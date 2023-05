Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

95,40 EUR +0,95% (11.05.2023, 16:26)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

95,40 EUR +1,17% (11.05.2023, 17:35)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (11.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.CEWE habe heute über die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres berichtet, die die Analystenerwartungen signifikant habe übertreffen können. Darüber hinaus habe der Vorstand die zuvor ausgewiesene Guidance für 2023 bestätigt.Das Unternehmen habe mit einem Erlösniveau von 157,7 Mio. Euro und einer entsprechenden Steigerung von 13,5% yoy einen erfolgreichen Jahresauftakt verzeichnet. Mit Blick auf die Entwicklung in den einzelnen Segmenten werde deutlich, dass durch eine ggü. Q1/22 deutlich gestiegene Nachfrage im Fotofinishing (Anzahl Fotos in Q1/23: +9,9% yoy; Umsatz pro Foto: +1,3% yoy) sowie einer anhaltend dynamischen Entwicklung im Bereich des Kommerziellen Online-Drucks (22,6 Mio. Euro; +26,6% yoy) der Wachstumskurs habe fortgesetzt werden können. Der Fotofinishing Top Line-Zuwachs von 12,0% yoy habe nach Erachten der Analysten neben den Volumeneffekten sowie Preisanpassungen auch aus der erhöhten Nachfrage nach Premium-Produkten resultiert.Wie von den Analysten antizipiert, habe das EBIT von Q1/22 mit +3,0 Mio. Euro yoy erheblich übertroffen werden können (Q1/23: 5,1 Mio. Euro). Das Ausmaß habe indes signifikant über den Analystenerwartungen (2,3 Mio. Euro) gelegen. Insbesondere resultiere dies aus dem starken Fotofinishing-EBIT, das auch über dem vom Unternehmen definierten Zielkorridor gelegen habe (5,2 Mio. Euro; ursprünglicher Zielkorridor: 3-4 Mio. Euro). Zudem habe das Segment KOD dank der verbesserten Kostenstruktur erstmalig in Q1 mit +0,4 Mio. Euro positiv zum Konzernergebnis beigetragen (Q1/22: -0,3 Mio. Euro). Auf Konzernebene habe CEWE damit eine EBIT-Marge von 3,3% verzeichnet, die damit um 1,8 PP über Q1/22 liege. Während sich die überproportional gestiegenen Materialkosten (Quote: 27,1%; +2,1 PP yoy) margenbelastend ausgewirkt hätten, hätten verringerte Quoten im Personalaufwand (31,7%; -4,2 PP yoy) sowie bei den sbA (33,9%; -3,3 PP yoy) dies überkompensieren können.Neben der sichtbar guten operativen Entwicklung würden die Analysten insbesondere die Meldung hinsichtlich der weiteren Fortschritte bei Governance-Themen als zentralen Erfolg des Q1/23 werten. Somit habe durch die Ernennung des neuen Vorsitzenden (Helmut Hartig) die Beschlussfähigkeit des Stiftungskuratoriums vollständig wiederhergestellt werden können.Insgesamt blicke CEWE nach Erachten der Analysten auf einen herausragenden Jahresauftakt. Die sowohl operativen als auch Governance bezogenen positiven Erfolgsmeldungen würden dies unterstreichen.Entsprechend bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie mit einem angehobenen Kursziel von 148,00 Euro (zuvor: 145,00 Euro). (Analyse vom 11.05.2023)