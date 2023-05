Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

91,30 EUR -0,76% (25.05.2023, 11:55)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

91,20 EUR -0,55% (25.05.2023, 11:55)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (25.05.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin zu kaufen.Die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 2023 habe die CEWE Stiftung & Co. KGaA mit einem neuen Rekordumsatz für ein Auftaktquartal und einem deutlich mehr als verdoppelten EBIT hervorragend abschließen können. Zu der sehr erfreulichen Entwicklung, die auch von der anhaltenden Corona-Normalisierung profitiert habe, hätte alle drei operativen Geschäftsfelder beigetragen. Die maßgebliche Ertragssäule habe jedoch das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing gebildet, auf das rund 80 Prozent der Konzernerlöse entfallen seien. Dabei hätten sich auch die Bilanzverhältnisse der Oldenburger mit einer Konzerneigenkapitalquote von gut 67 Prozent zum Quartalsende unverändert sehr solide dargestellt.Wie der Vorstand sehe auch Nielsen die Gesellschaft nach dem vielversprechenden Start sehr gut für einen weiterhin erfolgreichen Jahresverlauf und ein Erreichen - oder gar Übertreffen - der Unternehmensziele aufgestellt. Entscheidend hierfür werde jedoch vor allem im geschenkorientierten Fotofinishing, aber auch in den anderen Geschäftsfeldern wie immer letztendlich das Schlussquartal mit dem wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft, in dem CEWE in den letzten Jahren regelmäßig 43 Prozent der Erlöse und quasi das gesamte Ergebnis erwirtschaftet habe.Vorbehaltlich der Zustimmung der am 7. Juni 2023 in Oldenburg stattfindenden Hauptversammlung dürften sich die Anteilseigner auf die 14. Dividendenerhöhung in Folge, die auf dem derzeitigen Kursniveau eine ordentliche Ausschüttungsrendite von 2,7 Prozent bedeute, freuen. Damit belege CEWE gemäß der "Dividendenstudie Deutschland 2023" von Dividenden Adel, isf Institute for Strategic Finance der FOM Hochschule und DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. den dritten Platz unter 644 deutschen börsennotierten Unternehmen, die seit Jahren kontinuierlich steigende Dividenden zahlen würden. Der Analyst gehe fest davon aus, dass die Gesellschaft diese Position auch künftig zumindest halten wolle.

Börsenplätze CEWE-Aktie: