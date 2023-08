Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (04.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.CEWE werde am 11. August Zahlen für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres vorlegen, bei denen die Analysten sowohl im Umsatz als auch auf Ergebnisebene von einer Steigerung ggü. dem H1/22 ausgehen würden. Zudem würden sie erste Anzeichen für ein starkes zweites Halbjahr sehen.Nachdem CEWE stark in das Jahr gestartet sei (+13,5% yoy), dürfte auch in Q2 eine Steigerung der Erlöse ggü. dem Vorjahresquartal zu Buche stehen (MONe: 141,7 Mio. Euro; +7,3% yoy). Wie in den vergangenen Jahren mache sich die Top Line-Delle des Q2 auf Ergebnisebene deutlich sichtbar und resultiere in einem negativen EBIT (MONe: -4,0 Mio. Euro vs. Q2/22: -4,3 Mio. Euro vs. Q2/21: -6,4 Mio. Euro). Für die Analysten erheblich bedeutsamer seien jedoch Indikatoren, die Einfluss auf den H2-Verlauf nehmen und im Folgenden erläutert würden.Laut der aktuellen ADAC-Studie zum Reiseverhalten hätten mehr als ein Drittel der Befragten angegeben, dass sich das Urlaubsbedürfnis im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich erhöht habe. Zudem würden sich lediglich 24% der Studienteilnehmer in der Situation sehen, sich beim Reisebudget limitieren zu müssen. Mehr als die Hälfte würden keine Veränderungen erwarten und wiederum ein Viertel rechne sogar mit höheren zur Verfügung stehenden Reisebudgets. Entsprechend dürfte sich auch der Bilderbestand in diesem Jahr weiter aufbauen, sodass im entscheidenden Q4 wiederholt hohe Verkaufszahlen bei den CEWE-Fotobüchern und weiteren Produkten geschrieben werden sollten.Zu Letzteren habe die Gruppe kürzlich auf LinkedIn einige Innovationen präsentiert, darunter auch die zeitgemäßen und hochwertig anmutenden Streetmap Poster (Produktbeispiel). Darüber hinaus schreite das Unternehmen nach eigenen Aussagen bei der Prozessoptimierung in der Fertigung in Oldenburg gut voran. Hier sollte die (teil-)automatisierte Auftragssortierung pünktlich zum Start des volumenstarken Q4 einsatzbereit sein. Dadurch könne ein weiterer Produktionsengpass in Auslastungsspitzen eliminiert werden, wodurch weitere Kapazitäten im vierten Quartal freigesetzt würden.Neben der operativ starken Entwicklung habe CEWE die Verlängerung aller auslaufenden Vorstandsverträge bekannt gegeben, was verdeutliche, dass etwaige Hürden in der Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Stiftungskuratorium endgültig behoben worden seien.Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie bei unverändertem Kursziel von 148,00 Euro. (Analyse vom 04.08.2023)