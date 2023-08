Disclosure(s) CEWE Stiftung & Co. KGaA: iii, vi



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (15.08.2023/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) und erhöht das Kursziel.Q2/23 mit belastenden EBIT-Sondereffekten: CEWE habe in Q2/23 beim Umsatz seiner Erwartungen übertroffen, beim EBIT wegen belastender Sondereffekte schlechter als erwartet abgeschnitten. Fotofinishing (FF) habe mit +9,0% den höchsten Umsatzanstieg (höhere Volumina und Verkaufspreise je Foto) erzielt, gefolgt vom Kommerziellen Online-Druck (KOD) mit 4,7% (jeweils ggü. Vorjahresquartal).Das zweite Quartal eines Geschäftsjahres sei wegen der Saisonalität üblicherweise negativ. Im Konzern-EBIT von Q2/23 seien zwei Sondereffekte enthalten: 1) Bildung einer Rückstellung für nicht mehr benötigte Software-Lizenzen von 0,5 Mio. Euro. 2) Bei futalis Wertberichtung nach Impairmenttest über 0,8 Mio. Euro. Ohne diese beiden Positionen hätte sich ein EBIT von -3,9 Mio. Euro ergeben. Bei futalis sei die Maßnahme mit der Vorbereitung des Verkaufs der Gesellschaft begründet worden. Dies werte Becker als positiv; schon an früherer Stelle habe er die Ansicht vertreten, dass das futalis-Geschäft zu weit von CEWEs Stammgeschäft entfernt sei. CEWE habe weiterhin einen sehr soliden Finanzstatus. Finanzziele 2023e erwartungsgemäß bestätigt: Wegen der hohen Bedeutung des Weihnachtsgeschäftes habe Becker keine Anpassung zum jetzigen Zeitpunkt erwartet. Umsatzziel: 720,0 bis 780,0 Mio. Euro. Becker habe seine Prognose um 9,5 Mio. Euro auf 770,4 Mio. Euro erhöht. EBIT: 70,0 bis 82,0 Mio. Euro. Er habe seine Schätzung von 78,0 Mio. Euro beibehalten.Becker habe sein Kursziel leicht um 3,1% auf gerundet 124,90 Euro je Aktie (alt: 121,20 Euro) erhöht. Die derzeit wieder steigende Reisetätigkeit werde den Bildervorrat für das Fotogeschäft weiter erhöhen. Die KGV-Bewertung sehe Becker weiterhin als attraktiv an.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie bestätigt. (Analyse vom 15.08.2023)Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen,(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.