Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

87,90 EUR +1,27% (11.08.2022, 12:15)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

88,20 EUR +1,85% (11.08.2022, 11:53)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2,3 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de. (11.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) fest.Q2/22 mit Volumenanstieg und EBIT-Verbesserung: Im Segment Fotofinishing (FF) sei ein Anstieg des Fotovolumens um 10,7% auf 410,2 Mio. Fotos gelungen. Alle Segmente hätten im Umsatz zugelegt und der Konzernumsatz habe die Analystenerwartungen übertroffen.Auch beim EBIT hätten alle Segmente in Q2/22 Verbesserungen erzielt; auf Konzernebene habe sich mit -4,3 Mio. Euro dennoch ein negativer Wert ergeben. CEWE nähere sich allmählich wieder dem unterjährigen Saisonverlaufsmuster vor Corona, bei dem Q2 jeweils ein vergleichsweise "schwaches" Quartal gewesen sei.CEWE habe Finanzziele für 2022e erwartungsgemäß bestätigt: Da das Jahresergebnis wie üblich vom Verlauf des Weihnachtsgeschäftes abhänge, habe Becker zu diesem Zeitpunkt nicht mit einer Veränderung der Finanzziele gerechnet. Weiterhin werde ein Umsatz zwischen 680 und 740 Mio. Euro erwartet, sowie ein EBIT zwischen 65 und 80 Mio. Euro.FMR: Kursziel auf gerundet 122,10 Euro (+2,9%) erhöht (alt: 118,70 Euro): Der Analyst sei etwas optimistischer geworden und habe seine Umsatz- und EBIT-Prognosen moderat erhöht. Dabei habe er auch von CEWE zum Teil bereits vorgenommene Preiserhöhungen, vor allem im Segment FF, berücksichtigt.Becker stufe CEWE nicht als einen klassischen Konsumwert ein. Mit der Positionierung des Segmentes FF im oberen Preissegment dürfte die damit verbundene niedrigere Preiselastizität der Nachfrage in einer möglichen Rezession eher positiv zu werten sein. Die Bewertung sei attraktiv. Das aktuelle KGV 22e mit 12,5x vergleiche sich mit historischen Werten zwischen 2015 und 2021 von 12,5x bis 17,3x. Durchschnitt bei rund 15x.Die FMR Frankfurt Main Research AG wurde von der ODDO BHF Corporates & Markets AG beauftragt, diese Finanzanalyse zu erstellen. Die ODDO BHF Corporates & Markets AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind. Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mit wirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.Disclosure(s) CEWE Stiftung & Co. KGaA: iii, vi