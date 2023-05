(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;

Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

94,40 EUR +0,11% (17.05.2023, 15:45)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

94,60 EUR +0,32% (17.05.2023, 16:08)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (17.05.2023/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) fest.CEWE habe mit 157,7 Mio. Euro (+13,5%) den bisher höchsten Umsatz für ein Auftaktquartal in der Unternehmensgeschichte erzielt. Den höchsten Zuwachs habe der Kommerzielle Online-Druck (KOD) mit 27% erzielt, gefolgt vom Fotofinishing (FF) mit 12,0%. Bei FF hätten sowohl ein höheres Bildervolumen als auch leicht höhere Preise je Foto zum Wachstum beigetragen.Das EBIT habe einen Sprung von 2,1 Mio. Euro auf 5,1 Mio. Euro gemacht und sei wie üblich vom Segment FF dominiert worden. Die Vor-Corona-Niveaus, z.B. 2019 mit 1,9 Mio. Euro oder 2018 mit 0,2 Mio. Euro seien deutlich übertroffen worden. Insgesamt seien die Erwartungen des Analysten klar übertroffen worden.Üblicherweise erfolge nach dem Auftaktquartal wegen der Dominanz des Weihnachtsgeschäftes noch keine Anpassung der Finanzziele. Weiterhin werde für 2023e ein Umsatz zwischen 720,0 und 780 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 70,0 und 82,0 Mio. Euro angestrebt. Der Analyst bleibe mit seinen Schätzungen innerhalb dieser Korridore und habe den Umsatz um 4,4 Mio. Euro und das EBIT um 1,1 Mio. erhöht. Seine moderate Anhebung des Kursziels sei mehr als Feintuning anzusehen. Grundsätzlich sei er weiterhin von der erfolgreichen Strategie überzeugt.Die Bewertung der CEWE-Aktie sei weiterhin attraktiv. Upside-Potenzial bei rund 28%. Der Analyst erwarte eine weiter steigende Reisetätigkeit, die eine hohe Bedeutung für ein wachsendes FF-Geschäft habe.