Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (06.04.2023/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) fest.CEWE erziele 2022 zweitbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte: Nach zwei besonderen "Corona"-Jahren habe sich das Geschäft 2022 wieder zunehmend normalisiert. Der Konzernumsatz sei um 7% gestiegen, wobei alle Segmente zum Wachstum beigetragen hätten. Trotz der weiterhin vorhandenen, aber nachlassenden Belastungsfaktoren habe die EBIT-Marge mit 10,2% (2021: 10,4%) nahezu stabil gehalten werden können. Nicht überraschend sei das Fotofinishing (F) weiterhin der Hauptergebnislieferant. Die Finanzsituation sei unverändert sehr solide: Keine Netto-Finanzschulden; EK-Quote bei 57%; FCF: 31,5 (2021: 21,5) Mio. Euro.CEWE werde der HV die vierzehnte Dividendenerhöhung in Folge vorschlagen: Es sollten 2,45 (Gj. ´21: 2,35) Euro ausgeschüttet werden. Auf Basis eines Kurses von 96,00 Euro (05.04.2023) errechne sich eine Bruttodividendenrendite von 2,6%.Vor allem wegen der Unsicherheiten bezüglich der Höhe der Inputkosten (weiter hohe Inflation) seien die Untergrenzen der Bandbreiten niedriger als die Werte 2022. Der Analyst gehe von einem moderaten Wachstum aus; dies prognostiziere er auch über 2023e hinaus.Das Kursziel werde leicht niedriger bei 119,70 Euro je Aktie liegen, nach 120,30 Euro: In seinem DCF-Modell habe der Analyst die Nettoinvestitionen nach oben angepasst, sodass der faire Wert geringfügig falle. Die Bewertung der CEWE-Aktie sehe er weiterhin als attraktiv an.Die FMR Frankfurt Main Research AG wurde von der ODDO BHF Corporates & Markets AG beauftragt, diese Finanzanalyse zu erstellen. Die ODDO BHF Corporates & Markets AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mit wirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.