Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (13.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit "kaufen" ein.CEWE habe vergangenen Freitag den 9M-Finanzbericht vorgelegt, der im Wesentlichen ein für die Gruppe typisches drittes Quartal impliziere. Vielversprechend und deutlich wesentlicher seien nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die aussichtsreichen Vorzeichen für ein nachfragestarkes Q4, dem bei CEWE eine besondere Bedeutung zukomme. So habe der durchschnittliche EBIT-Beitrag aus dem vierten Quartal bezogen auf das jeweilige Gesamtjahr 2019 bis 2022 bei mehr als 100% gelegen.Nach neun Monaten hätten Konzernerlöse in Höhe von 453,2 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einem Niveau für Q3 von 157,8 Mio. Euro entspreche und damit deutlich über dem Vorjahr liege (+5,8% yoy). Erneut sei das Wachstum im Wesentlichen auf die anhaltend starke Entwicklung in den Kerngeschäftsfeldern Fotofinishing sowie Kommerzieller Online-Druck (KOD) zurückzuführen (Q3: +7,1% yoy bzw. +2,7% yoy; 9M: +9,3% yoy bzw. +10,5% yoy).Ergebnisseitig hätten inflatorische Kostenerhöhungen im Fotofinishing mit dem leicht schwächeren Top Line-Wachstum im dritten Quartal zwar nicht vollständig kompensiert werden können (Q3 EBIT: 0,7 Mio. Euro nach 0,9 Mio. Euro in Q3/22), hingegen habe die Gruppe von den Effekten der Kostendisziplin im KOD profitiert (Q3: 0,7 Mio. Euro; +0,5 Mio. Euro yoy). So habe CEWE in Q3 mit 1,2 Mio. Euro ein um 0,2 Mio. Euro höheres Konzern-EBIT gegenüber Vorjahr verzeichnet. Aufgrund der starken ersten Jahreshälfte liege das 9M-EBIT mit 2,3 Mio. Euro signifikant über dem Vorjahr (+3,7 Mio. Euro yoy). Hierbei seien die Beiträge der Tochtergesellschaft futalis, bei der die Verkaufsabsicht jüngst kommuniziert worden sei, gemäß IFRS 5 ausgegliedert worden (9M/23: -1,5 Mio. Euro vs. 9M/22: Break-Even).Wesentlich bedeutender seien nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG jedoch die vielversprechenden Q4-Nachfrageindikatoren sowie die interne Vorbereitung auf das traditionell wichtige Weihnachtsgeschäft. Da die Tourismusindustrie erstmals wieder an das Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie habe anknüpfen können, dürfte der Fotobestand in den digitalen Archiven und damit die potenzielle Nachfragemenge vergleichsweise hoch sein. Zur Bewältigung der erwarteten Rekordauftragseingänge seien die Vorbereitungen nach Unternehmensangaben erfreulich verlaufen. So habe der Einkauf bestätigt, ausreichend Material vorrätig zu haben, die neuen Produktionsmaschinen seien in die bestehenden Workflows implementiert und CEWE habe bereits für die Auslastungsspitzen in der Weihnachtszeit erfolgreich Saisonkräfte rekrutiert.Wenngleich die 9M-Zahlen einen starken Geschäftsverlauf skizzieren würden, bleibe das Q4 entscheidend. Hierfür zeichne sich eine hohe Nachfrage ab und intern seien die Weichen entsprechend gestellt worden.Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, sehen die Qualität sowie Stabilität des Unternehmens CEWE Stiftung (>10% EBIT-Marge) im aktuellen Kursniveau (Umsatz-Multiple 2023e: 0,9x) nicht reflektiert und bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 148,00 Euro. (Analyse vom 13.11.2023)