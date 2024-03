Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de (20.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.Wir waren gemeinsam mit dem CFO Herrn Dr. Holzkämper sowie dem Head of IR Herrn Weber von CEWE auf Roadshow in Hamburg und haben auf Basis der starken vorläufig berichteten Zahlen diverse Investorengespräche geführt, so die Aktienanalysten der Montega AG. Fokusthemen seien die mittelfristige Margenexpansion, die Wiederbelebung von M&A-Aktivitäten sowie das Potenzial weiterer KI-Anwendungsszenarien gewesen. Vorgestern habe der Vorstand dem Aufsichtsrat eine erneute Dividendensteigerung auf 2,60 EUR vorgeschlagen.Sukzessive Margenverbesserungen absehbar: Wie sich in 2022, dem GJ mit Sonderkonjunktur, bereits abgezeichnet habe, seien im Kerngeschäft des Fotofinishings durch den enormen Operating Leverage Margenniveaus von über 15% erzielbar. Insbesondere auf der Kostenseite dürften weitere Verbesserungen realisiert werden. So sei jüngst die Kapazität des Produktionsstandortes in Polen deutlich ausgebaut worden, wo vorwiegend personalintensive Produkte wie die individualisierten Textilien gefertigt würden. Darüber hinaus ließe sich durch weitere produktbezogene Spezialisierungen der Standorte die Konzernmarge steigern. Wenngleich das Margenprofil im Segment des kommerziellen Online-Drucks gegenüber dem Kerngeschäft weitaus geringer sei, profitiere CEWE als professioneller Anbieter mit entsprechenden Skaleneffekten von den derzeitigen Konsolidierungsbewegungen. Da insbesondere kleinere bis mittelgroße Druckereien ihre Kundenaufträge selber nicht zu identischen Preispunkten anbieten könnten, stamme das Gros der Auftragseingänge von CEWE's KOD-Sparte von solchen Druckereien, was nach Erachten der Analysten das herausfordernde Marktumfeld illustriere.M&A als zusätzlicher Wachstums- sowie Profitabilitätstreiber: Gemäß einer umfangreichen internen Analyse der vergangenen Akquisitionen seien vorwiegend jene Übernahmen wertgenerierend gewesen, mit denen die Gruppe neue Marken, Technologien und/oder Produkte in den Konzern habe einbringen können. Hierbei habe das Management betont, Übernahmen lediglich zum Erwerb von Produktionskapazitäten oder Kundenstämmen zu vermeiden. Außerdem sei in den Gesprächen angedeutet worden, dass künftige Akquisitionen deutlich näher an dem Kerngeschäft - dem Fotofinishing - zu erwarten seien. In Anlehnung an den abgeschlossenen Verkauf der futalis-Tochter dürften weitere Zukäufe in erster Linie die zentralen Schlüsselkompetenzen der CEWE-Gruppe stärken, wozu u.a. die professionelle Fertigung in "Losgröße 1" zähle.Zahlreiche KI-Anwendungsszenarien bereits implementiert: Positiv überrascht hätten sich die Investoren über die in der CEWE-App bereits implementierten Anwendungsfelder der KI gezeigt, die Herr Weber live demonstriert habe. Im Fokus stehe die KI gestützte und damit automatisierte Gestaltung des CEWE-Fotobuchs. Die Analysten sähen in der damit einhergehenden erheblichen Reduzierung der Erstellungszeit das Potenzial, bisher nicht adressierte Kundengruppen für sich zu gewinnen. Der hohe Stellenwert der Künstlichen Intelligenz habe sich zuletzt auf den Innovation Days gezeigt, wo Ranga Yogeshwar als Speaker zu dem Themenkomplex moderner Technologien Stellung bezogen habe.In Verbindung mit der bereits fünfzehnten Dividendensteigerung in Folge bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, sowohl ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie als auch das Kursziel von 148,00 EUR. (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CEWE-Aktie: