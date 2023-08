Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.Auf der mittlerweile zehnten Ausgabe der Hamburger Investorentage habe sich auch die CEWE präsentiert, nachdem zuletzt bereits die im H1-Bericht skizzierten Marktentwicklungen (u.a. Fotobestand, Reiseverhalten) ein starkes zweites Halbjahr in Aussicht gestellt hätten. An den zahlreichen Einzelgesprächen sowie dem gefüllten Präsentationsraum habe sich das hohe Investoreninteresse an dem europäischen Marktführer für Premium-Fotoprodukte gezeigt.Mit kontinuierlich steigenden Marketingausgaben (CAGR 2005-2020: 20%) sei es der Gruppe gelungen, mit CEWE einen Markennamen zu schaffen, den die Analysten als zentrales Asset werten würden und der eine eindeutige Marktbarriere für aufkommende Wettbewerber bedeute. So veranstalte das Unternehmen mittlerweile den weltweit größten Fotowettbewerb und habe damit SONY vor einigen Jahren abgelöst.Dass die intensivierten Marketingkosten wirksam gewesen seien, zeige sich u.a. in einem NPS von über 70% sowie der Zunahme in der gestützten Markenbekanntheit der CEWE-Fotobücher in Deutschland auf ebenfalls 70%. Für beide Faktoren sei die Ausrichtung als Omnichannel-Anbieter förderlich, um etwaige Kundenpräferenzen im Rahmen einer ganzheitlichen Customer Journey bestmöglich bedienen zu können.Während 2016 lediglich 32% der eingegangenen Fotobestellungen mit einer Smartphone-Kamera aufgenommen worden seien, habe dieser Anteil 2022 76% betragen und dürfte auch in den kommenden Jahren einem Aufwärtstrend folgen. Umso entscheidender sei es für die Gruppe, das Service-Angebot sowie die Nutzerfreundlichkeit dieses Kanals stets zu optimieren. Hierzu habe CEWE frühzeitig diverse KI-Einsatzmöglichkeiten evaluiert, die u.a. bereits in den Erstellungsprozess des Fotobuchs via Applikation implementiert worden sei.CEWE habe außerdem weitere Wachstumsperspektiven präsentiert, die der künftigen Entwicklung Dynamik verleihen dürften und die Positionierung als Marktführer Europas festigen sollten. So könnte die Gruppe über weitere Zukäufe neben den bestehenden Geschäftsaktivitäten anorganisch wachsen, die Präsenz in bisher unterrepräsentierten Regionen ausbauen sowie Effizienzgewinne durch weitere KI-Einsatzmöglichkeiten realisieren. Unter Berücksichtigung des Track Records sowie der visiblen Wachstumsperspektiven würden die Analysten die nachhaltige Attraktivität des Investment Cases im aktuellen Kursniveau nicht ausreichend reflektiert sehen (EV/EBITDA für 2023e von lediglich 5,0x).Entsprechend bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 148,00 Euro. (Analyse vom 31.08.2023)