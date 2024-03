Börsenplätze CEWE-Aktie:



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (26.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit "kaufen" ein.Letzten Freitag hätten die Aktienanalysten der Montega AG an der BPK der CEWE in Frankfurt teilgenommen, im Rahmen derer auf das starke Geschäftsjahr 2023 eingegangen worden sei. Der Ausblick auf das laufende Jahr wirke nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG konservativ und dürfte im Ergebnis erneut das Potenzial haben, übertroffen zu werden. Das Management habe unter der Voraussetzung gleich bleibender Marktbedingungen zudem das obere Ende der Guidance in Aussicht gestellt.Zum Ende 2023 hätten Konzernerlöse aus den fortgeführten Geschäftsbereichen (exkl. Der erfolgreich veräußerten futalis) von 780,2 Mio. EUR zu Buche gestanden, womit ein EBIT von 83,9 Mio. EUR habe realisiert werden können (EBIT-Marge: 10,8%). Das Nettoergebnis habe hierbei mit 57,3 Mio. EUR über den Montega- sowie den Markterwartungen gelegen (jeweils rund 55 Mio. EUR), was u.a. auf einen Einmaleffekt zurückzuführen sei. Konkret habe die CEWE-Gruppe von einem Verkauf der LeanIX aus dem Capnamic-Gründerfonds, an dem das Unternehmen beteiligt sei, an SAP profitiert (Finanzerträge: +4,4 Mio. EUR). Demgegenüber sei die Steuerquote mit 32,2% um 1,7 PP höher ausgefallen, als bisher von den Aktienanalysten der Montega AG angenommen.Neben der positiven Ergebnisentwicklung habe CEWE mit einem FCF von 82,8 Mio. EUR erneut die Cashflow-Stärke unter Beweis gestellt. Während sich die Aktienanalysten der Montega AG mit 77,7 Mio. EUR bereits deutlich über dem Konsens positioniert hätten (61,2 Mio. EUR), hätten auch ihre Erwartungen übertroffen werden können. Dabei habe der FCF insbesondere von positiven Working Capital-Effekten sowie einem mit -47,9 Mio. EUR deutlich verbesserten Investitions-CF gegenüber dem Vorjahr profitiert (-61,9 Mio. EUR). Auch nach der bei CEWE üblichen Adjustierung des FCF um Sonderfaktoren habe der normalisierte FCF in Höhe von 69,7 Mio. EUR signifikant über dem Vorjahr gelegen (+8,3 Mio. EUR). In der Zeitreihe zeige sich eine normalisierte FCF Yield, die sich an der 10%-Marke orientiere. Zum 31.12. habe der Cash-Bestand um 44,3 Mio. EUR auf 117,4 Mio. EUR zugenommen.Zwar nehme der Ausblick auf 2024 nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG eine äußerst konservative Perspektive ein, dennoch würden die Aktienanalysten nach wie vor von einem weiteren Erfolgsjahr mit Ergebnisverbesserungen bei mindestens konstanten Margenprofilen ausgehen.Nach Fortschreibung des DCF-Modells bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 148 EUR für die CEWE-Aktie. (Analyse vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link