Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

99,10 EUR -0,30% (14.04.2023, 14:26)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

99,00 EUR -0,10% (14.04.2023, 14:50)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (14.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin zu kaufen.Im Zuge der fortschreitenden Corona-Normalisierung habe die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2022 in allen Geschäftsfeldern Steigerungen bei Umsatz und operativem Ergebnis erzielen können. Dabei habe der Jahresüberschuss nahezu das Niveau des Rekordjahres 2020 erreicht, in dem die Gesellschaft massiv von einer "Sonderkonjunktur" im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing infolge des Corona-bedingten "Stay-at-home"-Effekts profitiert habe.Wie erwartet, habe sich dabei die Nachfrage vor allem im Fotofinishing unbeeindruckt von der hohen Inflation und der damit verbundenen allgemeinen Konsumzurückhaltung gezeigt. Zudem habe CEWE die Verteuerungen auf der Wareneinsatz- und Kostenseite durch eigene Preisanpassungen kompensieren können. Diese Preissetzungsmacht und Resilienz gegenüber konjunkturellen Einflüssen spiegle die starke Marken- und Marktpositionierung von CEWE als Omni-Channel-Premium-Anbieter im Fotofinishing sowie den hohen emotionalen Stellenwert individueller Fotoprodukte wider. Dies betreffe vor allem das CEWE FOTOBUCH als beliebtestes Fotobuch Europas, aber auch die weiteren hochwertigen Mehrwertprodukte wie Wandbilder, Kalender und Grußkarten.Daher dürfte sich die erfolgreiche Entwicklung im Fotofinishing auch künftig ungeachtet der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter fortsetzen. Gut aufgestellt zeige sich auch der Einzelhandel, der primär als Vertriebskanal für Fotofinishing-Produkte diene. Der Kommerzielle Online-Druck mit seiner stark automatisierten und inzwischen hocheffizienten und kostenoptimierten Produktion sowie der "Bestpreisgarantie" sollte sich bei einer weiter steigenden Nachfrage nach Geschäftsdrucksachen ebenfalls positiv entwickeln.Insgesamt sei der Analyst daher auch für die weitere Entwicklung des Oldenburger Unternehmens mit seinen hohen Cashflows, einer Eigenkapitalquote von gut 57 Prozent und den seit Jahren kontinuierlich steigenden Dividenden zuversichtlich gestimmt.Vor allem infolge des seit dem letzten Research deutlich gesunkenen Bewertungsniveaus der Peer-Group-Vergleichsaktien muss Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel für die CEWE-Aktie zwar von 125,00 auf 117,00 Euro zurücknehmen, stuft das Papier dabei aber nach wie vor als klaren "Kauf" ein. (Analyse vom 14.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link