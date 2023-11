Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

95,90 EUR +0,52% (24.11.2023, 11:35)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

96,20 EUR +0,73% (24.11.2023, 11:38)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (24.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unverändert mit "kaufen" ein.Vergangene Woche habe CEWE den diesjährigen Capital Market Day am Standort der WhiteWall bei Köln ausgerichtet. Neben der Gründungsgeschichte sowie einem ausführlichen Produktionsrundgang des seit 2019 zur CEWE-Gruppe gehörenden Premium-Fotolabors hätten sich Frau Rostock (CEO) und Herr Mehls (CMO) in den Präsentationen auf die Themenfelder Transformation, Dachmarkenstrategie und weitere Wachstumsmöglichkeiten fokussiert.Den Capital Market Day hätten die Analysten insgesamt als äußerst gelungen wahrgenommen. Neben den Ausführungen zur aktuellen Entwicklung und den plausibel dargelegten künftigen Wachstumstreibern habe die Analysten insbesondere der souveräne Auftritt des Managements bestärkt. Alexander Nieswandt habe als Gründer und begeisterter GF eindrucksvoll die Story hinter WhiteWall transportiert. Wie auch schon bei unserer Werksbesichtigung in Oldenburg stach u.E. die Atmosphäre und das Miteinander hervor, so die Analysten der Montega AG.Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, sehen den Case daher operativ wie strategisch voll in Takt und bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie mit unverändertem Kursziel von 148,00 Euro. (Analyse vom 24.11.2023)Börsenplätze CEWE-Aktie: