Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. (15.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Weihnachten stehe vor der Tür. Alle Jahre wieder stelle sich die Frage: Was schenke man seinen Liebsten? Immer häufiger laute die Antwort: ein Fotobuch. Ein Trend, der CEWE als führenden Anbieter von Fotobüchern in Deutschland in die Karten spielen dürfte. Analysten würden durch die Bank den Daumen heben.Zur Erinnerung: Trotz zunehmenden Wettbewerbs habe CEWE im vergangenen Jahr rund 5,85 Millionen (Vorjahr: 5,65 Millionen) Fotobücher verkauft. Ganze 45 Prozent davon seien auf das vierte Quartal entfallen. Abgerundet werde das CEWE-Paket mit dem kommerziellen Onlinedruck und dem Handel mit Foto-Hardware wie Kameras oder Objektiven (Umsatzanteil: rund 17 Prozent).Entsprechend hoch sei die Erwartung an das laufende Schlussquartal und die saisonale Spitze im Weihnachtsgeschäft im sogenannten Fotofinishing-Geschäft. Analysten würden aber ein gutes Weihnachtsgeschäft erwarten. Das dritte Quartal des Foto-Dienstleisters sorge für Zuversicht hinsichtlich eines ordentlichen Jahresabschlusses, so Christian Salis von Hauck Aufhäuser Investment Banking. Der Analyst ("buy") sehe die Aktie daher erst 125 Euro fair bewertet.Warburg Research habe das Kursziel zuletzt von 118 auf 128 Euro angehoben und die Kauempfehlung bestätigt. Auf dem Kapitalmarkttag sei die mehrspurige Wachstumsstrategie des Fotodienstleisters untermauert worden, so Analyst Thilo Kleibauer. Er habe dabei die attraktive Aktienbewertung sowie die vielversprechenden Perspektiven hervorgehoben.Der Umsatz solle im Gesamtjahr auf 720 bis 780 Millionen Euro (Vorjahr: 741 Millionen Euro) steigen. Der operative Gewinn (EBIT) werde im Korridor von 70 bis 82 Millionen Euro (Vorjahr: 75,6 Millionen Euro) erwartet."Der Aktionär" gehe davon aus, dass mindestens das obere Ende der genannten Spannen erreicht werde. Bei einer EBIT-Marge von 10,3 Prozent könnte damit ein Gewinn je Aktie von 7,70 Euro (Vorjahr: 7,20 Euro) erreicht werden. Daraus resultiere ein moderates KGV von 13. Zudem dürfte die Dividende für 2023 auf 2,95 Euro je Aktie (Vorjahr: 2,45 Euro) angehoben werden.Laufe das Schlussquartal nach Plan, sollte die Aktie noch vor Weihnachten aus der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung ausbrechen und in den ersten Wochen des neuen Jahres dann Kurs auf die Ziele der Analysten nehmen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2023)