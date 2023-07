Börsenplätze CENIT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

12,45 EUR -1,58% (17.07.2023, 09:29)



XETRA-Aktienkurs CENIT-Aktie:

12,35 EUR -1,98% (17.07.2023, 09:02)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



CENIT (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist ein führendes IT-Beratungs- und Softwarehaus mit 29 Standorten in neun Ländern weltweit. Geleitet von der Vision, der Champion für Prozessdigitalisierung zu sein, ermöglicht und sichert das Unternehmen den technologischen Vorsprung seiner Kunden.



Mit dem Anspruch, eine nachhaltige Digitalisierung zu gestalten und möglich zu machen, unterstützt CENIT die Kunden aus Branchen wie Automotive, Aviation, Manufacturing und Financial Services bei der Optimierung und Transformation ihrer digitalen Prozesse.



Erfolgreiche, langjährige und strategische Partnerschaften mit führenden IT Service- und Plattformanbietern, die eigenen Software-Lösungen und Services sowie die branchen- und prozessspezifische Expertise sind die Pfeiler zur Unterstützung des digitalen Fortschritts der Kunden.



Managed-Service-Angebote runden das Portfolio von CENIT ab. Damit gewährleistet das Unternehmen seinen Kunden die Hochverfügbarkeit ihrer geschäftskritischen Abläufe und Informationen. (17.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin fest.Mit Meldung vom 06.07.2023 setze die CENIT AG mit der Akquisition der in Berlin ansässigen PI Informatik GmbH ihren anorganischen Wachstumskurs fort. Die seit 1996 bestehende Gesellschaft sei ein Full Service-Dienstleister im Bereich der Konzeption und Beratung von SAP-Landschaften und agiere zudem als Managed Service Anbieter von IT-Infrastrukturen. Darüber hinaus sei die Gesellschaft auch auf dem Gebiet der industriellen Softwareentwicklung tätig. Zum Kundenkreis der PI Informatik GmbH würden neben Industriekunden auch öffentliche Institutionen und Behörden gehören.Nach Ansicht des Analysten dürfte die Erschließung neuer Kundenkreise, hier insbesondere der öffentlichen Hand, ein wesentlicher Faktor für den Erwerb der PI Informatik sein. Mit dem neuen Kundenzugang könnte CENIT AG beispielsweise EIM-Lösungen anbieten, wofür der öffentliche Sektor als Abnehmer prädestiniert sei. Darüber hinaus könnte die CENIT AG insgesamt den Raum Berlin stärker adressieren. Aber auch umgekehrt, dürfte der Zugang der neuen Gesellschaft die SAP-Expertise, den Bereich Softwareentwicklung sowie IT-Infrastruktur-Management der CENIT AG stärken.Informationen zum Kaufpreis oder zu den operativen Kennzahlen der PI Informatik GmbH seien in der Unternehmensnews nicht veröffentlicht worden. Gemäß dem im ebundesanzeiger zuletzt veröffentlichten Jahresabschluss zum 31.12.2021 verfüge die erworbene Gesellschaft über eine Bilanzsumme in Höhe von 3,20 Mio. Euro, einem Eigenkapital in Höhe von 2,23 Mio. Euro und über eine Liquidität in Höhe von 1,92 Mio. Euro. Zudem lasse sich erkennen, dass im Geschäftsjahr 2021 ein Bilanzgewinn in Höhe von 0,29 Mio. Euro eingestellt worden sei. Diesen Zahlen nach zu urteilen, gehe der Analyst davon aus, dass die PI Informatik GmbH ein Umsatzniveau im mittleren einstelligen Millionen-Bereich (ca. 4 bis 5 Mio. Euro) ausweisen dürfte. Der Kaufpreis sollte sogar unterhalb dieser Größenordnung liegen.Nachdem im Januar 2023 die mip Management Informations Partner GmbH erworben worden sei, welche von der Größenordnung her vergleichbar mit der PI Informatik sei, handele es sich hier um die zweite Akquisition des laufenden Geschäftsjahres. Dies sei als ein weiterer Schritt hin zur Stärkung des SAP-Segments zu sehen, welches planmäßig auf ein Umsatzvolumen in Höhe von 50 Mio. Euro ausgebaut werden solle.Aufgrund der geringen Umsatz- und Ergebnisauswirkung der PI Informatik GmbH, welche zudem aufgrund des Erstkonsolidierungszeitpunkts 01.07.2023 für das laufende Geschäftsjahr 2023 das GuV-Bild nur geringfügig verändern werde, habe die CENIT AG keine Prognoseänderung vorgenommen. Auch der Analyst behalte seine bisherigen Prognosen unverändert bei.Bei einem gleichgebliebenen Kursziel in Höhe 19,75 Euro vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die CENIT-Aktie. (Analyse vom 14.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link