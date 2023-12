Börsenplätze CENIT-Aktie:



CENIT (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist ein führendes IT-Beratungs- und Softwarehaus mit 29 Standorten in neun Ländern weltweit. Geleitet von der Vision, der Champion für Prozessdigitalisierung zu sein, ermöglicht und sichert das Unternehmen den technologischen Vorsprung seiner Kunden.



Mit dem Anspruch, eine nachhaltige Digitalisierung zu gestalten und möglich zu machen, unterstützt CENIT die Kunden aus Branchen wie Automotive, Aviation, Manufacturing und Financial Services bei der Optimierung und Transformation ihrer digitalen Prozesse.



Erfolgreiche, langjährige und strategische Partnerschaften mit führenden IT Service- und Plattformanbietern, die eigenen Software-Lösungen und Services sowie die branchen- und prozessspezifische Expertise sind die Pfeiler zur Unterstützung des digitalen Fortschritts der Kunden.



Managed-Service-Angebote runden das Portfolio von CENIT ab. Damit gewährleistet das Unternehmen seinen Kunden die Hochverfügbarkeit ihrer geschäftskritischen Abläufe und Informationen. (04.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Im Rahmen des Eigenkapitalforums habe die Montega AG mit CEO Peter Schneck über den laufenden Umbau des Unternehmens hin zu einer höheren Profitabilität sowie die operativen Entwicklungen gesprochen. Ihre positive Sicht auf den Investment Case habe sich derweil bestätigt, während sich die Aktie in den letzten Wochen nochmals leicht verbilligt habe.Obwohl derzeit einige Branchen unter dem eingetrübten Konjunkturumfeld leiden würden, habe CENIT seinen Umsatz im 9M-Zeitraum (organisch) im mittleren einstelligen Prozentsatz steigern können und verfüge weiter über einen soliden Auftragsbestand von 53,1 Mio. Euro (+14,2% yoy), was nach Erachten des Analysten die insgesamt positive Nachfragesituation widerspiegele. Nach Vorstandsangaben würden dem Unternehmen derzeit insbesondere die Sektoren Aerospace und Defense Rückenwind verleihen. Den einzigen Wermutstropfen stelle der Bereich der Automobilzulieferer dar, während die Nachfrage seitens der OEMs weiterhin hoch ausfalle. Auch die Strategie, den Umsatzanteil abseits der drei Kern-Verticals auszubauen, werde aktuell mit Hochdruck verfolgt. Neben der Verkehrswirtschaft stehe hier beispielweise auch die öffentliche Hand im Vordergrund, die einen enormen Digitalisierungsbedarf aufweise.Während die ausländischen Märkte für CENIT in der Vergangenheit tendenziell unterdurchschnittlich profitabel und während der Corona-Krise teils defizitär gewesen seien, zeichne sich sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz zunehmend ein erfolgreicher Turnaround ab, der auf die ergriffenen Effizienzmaßnahmen, Managementwechsel und die verbesserte Vertriebsstrategie zurückzuführen sei. Auch die jüngst anorganisch erfolgte regionale Expansion nach Österreich halte Hoffmann für aussichtsreich.Nachdem CENIT im aktuellen Geschäftsjahr strategiegemäß bereits drei Übernahmen vollzogen habe, erwarte der Vorstand noch im Dezember den Abschluss einer weiteren Akquisition, die dem Unternehmen u.a. weitere benötigte hochqualifizierte Mitarbeiter und wertvolle Kundenbeziehungen bringen dürfte. Mit einem Kassenbestand von 30,0 Mio. Euro verfüge CENIT ebenfalls über ausreichend Finanzkraft, um weitere Targets zu übernehmen.Der Investment Case sei nach Erachten des Analysten unverändert intakt. Mit einem EV/EBITDA 2023e von 6,6 sei das Unternehmen seines Erachtens zu günstig bewertet.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die CENIT-Aktie und das Kursziel von 20,00 Euro. (Analyse vom 04.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link