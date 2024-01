Börsenplätze CENIT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

13,35 EUR +1,14% (15.01.2024, 11:19)



XETRA-Aktienkurs CENIT-Aktie:

13,10 EUR +0,77% (15.01.2024, 10:00)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



CENIT (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist ein führendes IT-Beratungs- und Softwarehaus mit 29 Standorten in neun Ländern weltweit. Geleitet von der Vision, der Champion für Prozessdigitalisierung zu sein, ermöglicht und sichert das Unternehmen den technologischen Vorsprung seiner Kunden.



Mit dem Anspruch, eine nachhaltige Digitalisierung zu gestalten und möglich zu machen, unterstützt CENIT die Kunden aus Branchen wie Automotive, Aviation, Manufacturing und Financial Services bei der Optimierung und Transformation ihrer digitalen Prozesse.



Erfolgreiche, langjährige und strategische Partnerschaften mit führenden IT Service- und Plattformanbietern, die eigenen Software-Lösungen und Services sowie die branchen- und prozessspezifische Expertise sind die Pfeiler zur Unterstützung des digitalen Fortschritts der Kunden.



Managed-Service-Angebote runden das Portfolio von CENIT ab. Damit gewährleistet das Unternehmen seinen Kunden die Hochverfügbarkeit ihrer geschäftskritischen Abläufe und Informationen. (15.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Die CENIT AG habe jüngst die Akquisition des Dassault-Partners CCE b:digital verkündet.CCE - Dassault-Partner mit Mittelstandsfokus: Die CCE sei ein bei Osnabrück ansässiger Dassault-Partner, der sich seit 1996 auf die ganzheitliche Beratung sowie Software-Migration im CAD- und PLM-Bereich spezialisiert habe. Das Unternehmen betreue rund 500 Kunden aus der DACH-Region (z.B. CLAASEN, Miele), die aus dem Maschinen- und Werkzeugbau, dem Fahrzeugbau, der Hightech-Industrie und anderen fertigungsintensiven Branchen stammen würden. Finanzielle Details des Deals seien wie üblich aufgrund des mittelständischen Charakters nicht veröffentlicht worden. Hoffmann gehe davon aus, dass der Umsatz des Targets bei rd. 5 Mio. Euro liege und dieses eine EBIT-Marge von 10% erziele. Weiter sei der Analyst davon überzeugt, dass die CENIT-Gruppe, die vom Altgesellschafter und Gründer aktiv angesprochen worden sei, aufgrund ihres Komplettpakets und nicht alleinig durch einen hohen Kaufpreis habe überzeugen können. Daher halte der Analyst ein EBIT-Multiple von 5x für realistisch, wodurch sich der Kaufpreis auf ca. 2,5 Mio. Euro belaufen dürfte.Fokus dürfte auf umsatzseitigen Synergien liegen: Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen verfolge CENIT eine dezentrale Unternehmensstruktur, in der die Targets weitestgehend unabhängig durch das bestehende Management geführt würden und so ihre Agilität und Flexibilität wahren würden. Obwohl die CCE durch CENITS Platin-Partner-Konditionen leichte Kostenvorteile beim Lizenzeinkauf erfahren sollte, dürften nach Erachten des Analysten erneut umsatzseitige Synergien durch sich ergänzende Leistungsangebote im Vordergrund stehen. So könnte beispielsweise der Vertrieb der einzigarten SAP-Dassault-Verbindungslösung des Konzerns an CCE-Kunden zusätzliches Cross Selling-Potenzial bieten.M&A-Kasse gefüllt: Nachdem CENIT im letzten Geschäftsjahr drei Übernahmen vollzogen habe, erwarte Hoffmann auch 2024 mindestens drei M&A-Transaktionen. Auch nach der CCE-Übernahme sollte das Unternehmen seines Erachtens weiter über einen üppigen Kassenbestand von 25 bis 30 Mio. Euro verfügen. Zudem falle das Q1 traditionell aufgrund der hohen Vorauszahlungen für die Dassault-Software cashflow-seitig äußerst stark aus, sodass sich die Liquidität in den nächsten Monaten nochmals deutlich erhöhen dürfte.CENIT setze seine M&A-Strategie mit der jüngsten Transaktion planmäßig fort und dürfte dabei nach Erachten des Analysten rd. 2,5 Mio. Euro zu Renditen oberhalb der Kapitalkosten eingesetzt haben. Zugleich sollte das Management seine kompromisslose Haltung, bei Übernahmen preis-sensitiv zu agieren und Overpay-Risiken auszuschließen, beibehalten haben. Der Aktienkurs bilde die nach Erachten des Analysten wertschöpfenden M&A-Aktivitäten sowie die seit 2022 beschleunigte organische Umsatzentwicklung und Margenausweitung derweil weiter nicht ab.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die CENIT-Aktie und erhöht sein Kursziel von 20,00 auf 21,00 Euro. (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link