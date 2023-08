Börsenplätze CENIT-Aktie:



Kurzprofil CENIT AG:



CENIT (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist ein führendes IT-Beratungs- und Softwarehaus mit 29 Standorten in neun Ländern weltweit. Geleitet von der Vision, der Champion für Prozessdigitalisierung zu sein, ermöglicht und sichert das Unternehmen den technologischen Vorsprung seiner Kunden.



Mit dem Anspruch, eine nachhaltige Digitalisierung zu gestalten und möglich zu machen, unterstützt CENIT die Kunden aus Branchen wie Automotive, Aviation, Manufacturing und Financial Services bei der Optimierung und Transformation ihrer digitalen Prozesse.



Erfolgreiche, langjährige und strategische Partnerschaften mit führenden IT Service- und Plattformanbietern, die eigenen Software-Lösungen und Services sowie die branchen- und prozessspezifische Expertise sind die Pfeiler zur Unterstützung des digitalen Fortschritts der Kunden.



Managed-Service-Angebote runden das Portfolio von CENIT ab. Damit gewährleistet das Unternehmen seinen Kunden die Hochverfügbarkeit ihrer geschäftskritischen Abläufe und Informationen. (03.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.CENIT habe jüngst H1-Zahlen vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG gelegen hätten. Daneben sei eine weitere Akquisition im SAP-Bereich verkündet worden.CENIT habe seinen Umsatz im zweiten Quartal um 14,4% yoy auf 44,1 Mio. Euro gesteigert (H1/23: +18,3% yoy), wobei neben anorganischen Effekten aus der ISR- und mip-Übernahme auch eine sehr starke organische Entwicklung im PLM-Segment (H1/23: +6,1% yoy) habe erzielt werden können. Im kleineren EIM-Segment dürfte nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG dagegen ein knapp zweistelliger organischer Umsatzrückgang angefallen sein. Für das zweite Halbjahr stimme die Aktienanalysten der Montega AG weiterhin der um 18,4% yoy gestiegene Auftragsbestand von 59,3 Mio. Euro zuversichtlich. Mit Erlösen in Höhe von 87,5 Mio. Euro habe CENIT zudem bereits 48,6% der avisierten Zielmarke von 180,0 Mio. Euro im umsatzseitig traditionell leicht schwächeren ersten Halbjahr vereinnahmt.Ergebnisseitig habe CENIT im zweiten Quartal mit einem EBIT von 2,6 Mio. Euro (Vj.: 1,5 Mio. Euro; +73,5% yoy) eine deutliche Steigerung realisieren können, die jedoch teils durch einen positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf der japanischen Tochter in Höhe von knapp 0,9 Mio. Euro bedingt gewesen sei. Gegenläufig hätten sich höhere PPA-Abschreibungen ausgewirkt, die das EBIT um 0,5 Mio. Euro gemindert hätten. Im zweiten Halbjahr würden die Aktienanalysten der Montega AG aufgrund der ergriffenen Effizienzmaßnahmen sowie dem traditionell starken Schlussquartal (>50% des FY-EBITs in Q4) ein deutlich höheres Ergebnisniveau als im Vj. bzw. H1/23 erwarten.Ende Juli habe CENIT 60% an einem in Wien ansässigen SAP-Dienstleister übernommen, der mit zwölf Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 4,0 Mio. Euro erziele. Von hoher Relevanz sei für CENIT neben der Kernbelegschaft auch das große Netzwerk aus über 70 SAP-Spezialisten, die im Rahmen der Projekte eingesetzt würden. Die Aktienanalysten der Montega AG würden davon ausgehen, dass sich die EBIT-Marge des Targets auf rund 10% belaufe.Nach einem soliden ersten Halbjahr sähen die Aktienanalysten der Montega AG CENIT auf Kurs, die FY-Guidance zu erreichen.Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel in Höhe von 20,00 Euro für die CENIT-Aktie. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link