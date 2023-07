Börsenplätze CENIT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

12,70 EUR -0,39% (05.07.2023, 09:48)



XETRA-Aktienkurs CENIT-Aktie:

12,60 EUR -1,18% (05.07.2023, 09:47)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fach-Expertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen.



Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 30 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 720 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. (05.07.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, rät die Aktie der CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhhin zu kaufen.Wir hatten vergangene Woche die Möglichkeit, eine digitale Roadshow mit dem CEO der CENIT AG durchzuführen und einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung zu bekommen, so der Analyst der Montega AG. Darüber hinaus hätten vor allem der Fortschritt der initiierten Reorganisationsmaßnahmen sowie die M&A-Strategie im Vordergrund gestanden.Veränderungen im Vertrieb dürften organisches Umsatzwachstum nachhaltig beflügeln: Zu den wichtigsten Themenfeldern hätten in den Investorengesprächen u.a. die ergriffenen Veränderungen in der Vertriebsstrategie gezählt. So habe CENIT in der Vergangenheit eine eher passive Strategie verfolgt, bei der jeder der fünf Geschäftsbereiche vornehmlich seine jeweiligen Bestandskunden betreut habe und eingegangene Kundenanfragen abgewickelt habe. Auch die Vergütungsstrukturen der Mitarbeiter seien nahezu gänzlich auf den Erfolg des einzelnen Geschäftsbereichs ausgelegt gewesen und hätten nur wenig Bezug auf den Gesamterfolg des Unternehmens genommen. Wie der CEO dargelegt habe, seien seit 2022 sukzessive Änderungen vorgenommen worden, die auf eine Erhöhung des Umsatzes durch die gezielte Ansprache von Neukunden und vermehrtes Cross Selling abzielen würden. So sei zunächst ein konzernweit einheitliches CRM-System etabliert worden, um u.a. Kundenkontakte für alle betreffenden Mitarbeiter sichtbar zu machen.Darüber hinaus sei ein Team für die Gewinnung digitaler Leads aufgebaut und ein Prozess zur Identifizierung von vielversprechenden Neukunden und Cross-Selling-Möglichkeiten geschaffen worden. Um Letzteres zu realisieren, würden die Vertriebler heute vorzugsweise in individuell zusammengestellten Teams, bestehend aus Mitarbeitern mehrerer Geschäftsbereiche, zu den Kunden gehen, um den Bestands- und Neukunden nicht nur eine, sondern alle relevanten, von CENIT angebotenen, Softwarelösungen zu präsentieren und zu verkaufen. So werde heute beispielsweise Kunden, die Dassault-Produkte bzw. - Dienstleistungen von CENIT beziehen, ebenso die ergänzende SAP-Lösung vorgestellt. Auch die Vergütungsstruktur orientiere sich nun zu 50% am Gesamterfolg der CENIT-Gruppe, sodass die MA monetär unmittelbar vom Erfolg der anderen Business Units profitieren würden.Weitere Akquisitionen in den nächsten Monaten erwartet: Im Rahmen der RS habe der Vorstand bestätigt, dass sich CENIT weiterhin in mehreren DD-Prozessen befinde, was bereits im Q1-Call thematisiert worden sei, sodass Hoffmann noch in diesem Quartal mit dem Abschluss weiterer Akquisitionen rechne.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die CENIT-Aktie und sein Kursziel i.H.v. 20,00 Euro. Die Roadshow habe seine positive Sicht auf den Investment Case bestätigt. (Analyse vom 05.07.2023)