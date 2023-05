Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben für die CENIT-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 12.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CENIT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

13,80 EUR -0,36% (12.05.2023, 13:17)



XETRA-Aktienkurs CENIT-Aktie:

13,90 EUR +0,36% (12.05.2023, 09:17)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fach-Expertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen.



Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 30 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 720 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. (12.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie der CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin fest.Wie erwartet, habe die CENIT AG im ersten Quartal 2023 mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 22,7% auf 43,42 Mio. EUR (VJ: 35,40 Mio. EUR) einen sichtbaren Umsatzsprung erreicht. Anorganische Effekte hätten besonders zu dieser Entwicklung beigetragen. Die zum 31.05.2022 erworbene ISR Information Products sei dabei nicht in den Zahlen des ersten Quartals des Vorjahres enthalten. Die Analysten würden im Zusammenhang mit dem ISR-Erwerb von einem anorganischen Effekt in Höhe von ca. 6,0 Mio. EUR ausgehen. Darüber hinaus habe die CENIT AG per 30.01.2023 die mip Management Information Partner GmbH (kurz: mip) erworben, die den Analystenschätzungen nach im ersten Quartal 2023 einen Umsatzbeitrag von etwas ca. 0,7 Mio. EUR beigesteuert haben dürfte. In Summe liege der M&A-bedingte Anstieg der Umsatzerlöse den Analystenschätzungen zur Folge bei ca. 6,7 Mio. EUR, so dass die CENIT AG, bereinigt um diesen Effekt, ein Umsatzwachstum in Höhe von ca. 3,7% auf rund 36,7 Mio. EUR erwirtschaftet haben dürfte.Da die ISR-Umsätze hauptsächlich aus Beratungsleistungen bestünden, hätten insbesondere die Beratungs- und Serviceumsätze um 72,8% auf 17,75 Mio. EUR (VJ: 10,27 Mio. EUR) stark zugelegt. Demgegenüber hätten die softwarebezogenen Umsätze (Fremd- und Eigensoftware) mit 25,63 Mio. EUR (VJ: 25,10 Mio. EUR) auf Vorjahresniveau gelegen. Innerhalb der Softwareumsätze seien die wiederkehrenden Umsätze auf 24,09 Mio. EUR (VJ: 23,06 Mio. EUR) angestiegen und würden damit eine gute Planbarkeit der künftigen Entwicklung der Softwareumsätze bieten.Parallel zum starken Umsatzanstieg habe das EBIT auf 0,01 Mio. EUR (VJ: -0,39 Mio. EUR) zugelegt. Auf der Kostenseite sei der sichtbare Anstieg des Personalaufwandes auf 20,64 Mio. EUR (VJ: 15,65 Mio. EUR) auffällig. Der Einbezug von 194 ISR-Mitarbeiter habe zu einem Anstieg der konzernweiten Mitarbeiterzahl auf 854 (31.03.2022: 673 Mitarbeiter) und damit zu einem entsprechend starken Ausbau des Personalaufwandes geführt. Zudem hätten die Inflationsausgleichsprämie sowie Lohnanpassungen zum sichtbaren Anstieg des Personalaufwands geführt. Darüber hinaus sei hier auch der starke Anstieg der Beratungs- und Serviceerlöse enthalten, was von den Kosten her, typischerweise auch durch den Personalaufwand laufe.Unterm Strich weise die CENIT AG, mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von -0,07 Mio. EUR (VJ: -0,60 Mio. EUR), einen leicht negativen Wert auf. In den Folgequartalen dürfte, wie auch in den Vorjahren, die Break-Even-Schwelle wieder übertroffen werden. Positiv hervorzuheben sei, dass die CENIT AG, auch nach dem ISR-Erwerb (Kaufpreis: 27,88 Mio. EUR), über eine Nettoliquidität in Höhe von 2,41 Mio. EUR verfüge. Dabei stünden den Bankverbindlichkeiten in Höhe von 22,19 Mio. EUR liquide Mittel in Höhe von 24,60 Mio. EUR gegenüber. Damit verfüge die CENIT AG über eine gute Flexibilität im Hinblick auf die Umsetzung der weiteren geplanten anorganischen Wachstumsstrategie.Auch auf Gesamtjahresbasis 2023 dürfte das erwartete Umsatzwachstum in Höhe von 8% bis 11% insbesondere auf anorganische Effekte zurückzuführen sein. Der erstmals ganzjährige Einbezug der ISR-Umsätze sollte nach Erwartungen der Analyten zur Folge einen zusätzlichen Umsatzbeitrag in Höhe von rund 10 Mio. EUR nach sich ziehen. Darüber hinaus sollte der zusätzliche Umsatzbeitrag der erworbenen mip bei rund 3,0 Mio. EUR liegen, so dass sich der anorganische Effekt auf insgesamt 13,0 Mio. EUR aufsummiere. Nach Ansicht der Analysten dürfte parallel hierzu ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von 3,6% erwirtschaftet werden, so dass sie für 2023 unverändert insgesamt mit Umsatzerlösen in Höhe von 181,61 Mio. EUR rechnen würden. Mit Blick auf den Auftragsbestand, welcher zum 31.03.2023 mit 67,03 Mio. EUR (VJ: 54,37 Mio. EUR) um 23,3% über den Vorjahreswert gelegen habe, sei diese Annahme realistisch. Auf Basis der unveränderten Guidance würden die Analysten auch ihre EBIT-Prognose bestätigen, wonach sie für 2023 mit einem EBIT in Höhe von 9,80 Mio. EUR kalkulieren würden.Die Prognosen für die kommenden beiden Geschäftsjahre 2024 und 2025 würden die Analysten ebenfalls unverändert beibehalten. Nach wie vor würden sie sich hier an der Agenda "CENIT 2025" orientieren, wonach bis 2025 ein Umsatzniveau von ca. 300 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 8% bis 10% erwartet werde. Ihre Prognosen würden die zur Erreichung dieser Ziele explizit erwarteten Unternehmensakquisitionen nicht berücksichtigen, was die Umsatzlücke ihrer 2025er Schätzungen zu der Agenda "CENIT 2025" erkläre.Aufgrund des unveränderten Inputs würden auch beim Ergebnis des DCF-Bewertungsmodells keine Veränderungen vorliegen und die Analysten würden ihr Kursziel in Höhe von 19,75 EUR bestätigen.