(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CENIT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

12,85 EUR 0,00% (06.04.2023, 11:50)



XETRA-Aktienkurs CENIT-Aktie:

12,55 EUR -1,95% (06.04.2023, 09:30)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fach-Expertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen.



Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 30 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 720 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. (06.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie der CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin fest.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 habe die CENIT AG einen deutlichen Umsatzsprung in Höhe von 11,0% auf 162,15 Mio. Euro (VJ: 146,07 Mio. Euro) erreicht und damit die Umsatzdelle der vergangenen zwei Geschäftsjahre nahezu ausgeglichen. Den wesentlichen Beitrag zur erreichten Umsatzdynamik habe die zum 31.05.2022 erworbene ISR Information Products AG geleistet. Seit der Zugehörigkeit zum CENIT-Konzern habe die ISR Umsätze in Höhe von 13,57 Mio. Euro beigesteuert. Ohne anorganische Effekte hätte die CENIT AG Umsatzerlöse in Höhe von 148,58 Mio. Euro und damit einen organischen Umsatzanstieg in Höhe von 1,7% ausgewiesen.Nach einzelnen Umsatzarten aufgeteilt, werde deutlich, dass das Umsatzwachstum ausschließlich durch die um 39,9% auf 55,72 Mio. Euro (VJ: 39,82 Mio. Euro) gestiegenen Beratungs- und Service-Umsätze erreicht worden sei. Hier seien die ISR-Umsätze sowie Aufholeffekte enthalten, nachdem die Corona-Pandemie besonders diesen Umsatzbereich betroffen habe. Demgegenüber sei bei den Umsätzen mit Fremdsoftware und CENIT-Software kein Wachstum erzielt worden. Hervorzuheben sei dabei der Umstand, wonach die Gesellschaft mit 79,68 Mio. Euro über einen hohen Anteil wiederkehrenden Umsätze verfüge, die insgesamt 49,1% an den Gesamtumsätzen ausmachen würden.Trotz der deutlichen Umsatzsteigerung habe sich das EBIT um 1,1% auf 6,31 Mio. Euro (VJ: 6,23 Mio. Euro) nur marginal verbessert. Dies liege insbesondere an gestiegenen Kosten im Zusammenhang mit dem ISR-Erwerb, an gestiegenen Reise- und Fahrzeugkosten, an höheren Projektkosten für neue Software und an Einmaleffekten aus der Reorganisation der Gesellschaft (ca. 1,3 Mio. Euro) begründet. Zudem seien niedrigere Gutschriften aus der steuerlichen Förderung von F+E in Deutschland und Frankreich eingenommen worden und schließlich habe sich auch der Wegfall des Kurzarbeitergeldes, welches im Vorjahr noch bei rund 1,3 Mio. Euro gelegen habe, bemerkbar gemacht. Die EBIT-Marge habe in 2022 bei 3,9% (VJ: 4,3%) gelegen.Die CENIT AG erwarte für 2023 Umsatzerlöse in Höhe von rund 180 Mio. Euro und ein EBIT von mehr als 9,5 Mio. Euro. Zugleich sei die Agenda "CENIT 2025" bestätigt worden, in der bis 2025 Umsatzerlöse von ca. 300 Mio. Euro erwartet würden, begleitet von einem Anstieg der EBIT-Marge auf 8% bis 10%. Die Unternehmens-Guidance für 2023 würden die Analysten der GBC AG als sehr realistisch einstufen, da bereits aus dem erstmals ganzjährigen Einbezug des ISR sowie mit dem im Januar 2023 erfolgten Erwerb der mip ein Umsatzanstieg von ca. 13 Mio. Euro erwartet werden könne. Für die Umsetzung von "CENIT 2025" spiele, neben der Umsetzung diverser organisatorischer und strategischer Maßnahmen, das anorganische Wachstum weiterhin eine sehr wichtige Rolle. Nach Planungen der Gesellschaft sollten jährlich zwei bis drei Unternehmenserwerbe erfolgen.In ihren Umsatz- und Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2025 würden sich die Analysten der GBC AG an der kurz- und mittelfristigen Unternehmens-Guidance orientieren. Für 2023 würden sie Umsatzerlöse in Höhe von 181,61 Mio. Euro erwarten und bis 2025 mit einem Anstieg auf 233,91 Mio. Euro rechnen. Die Analysten der GBC AG würden kein anorganisches Wachstum einbeziehen, was die Umsatzlücke zu den erwarteten 300 Mio. Euro erkläre. Daher würden die Analysten der GBC AG bis 2025, bei tendenziell verbesserten EBIT-Margen, vom Erreichen der unteren Hälfte der erwarteten Spanne der EBIT-Marge ausgehen.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die CENIT-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 06.04.2023)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.(6a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.