Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie der CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin fest.Die CENIT AG setze die seit dem Geschäftsjahr 2022 umgesetzte hohe Akquisitionsaktivität erwartungsgemäß auch im Geschäftsjahr 2024 fort. Wie die Gesellschaft in der zweiten Kalenderwoche des noch jungen Jahres bekannt gegeben habe, werde die CCE b:digital GmbH & Co. KG (kurz: CCE) mit Wirkung 01.01.2024 erworben. Die CCE biete dabei Beratung, Implementierung und Softwareentwicklung an, mit den Geschäftsfeldern Digital Services, PLM Services und Application Services. Ähnlich wie im CENIT-Geschäftsfeld "3DS Solutions" basiere das Angebot der CCE auf den Lösungen von Dassault Systèmes, hier mit besonderem Fokus auf den Produkten CATIA und der 3DEXPERIENCE PLM-Plattform. Hier zeige sich eine hohe Deckungsgleichheit mit dem PLM-Geschäftsfeld der CENIT AG.Die CENIT AG hebe hervor, dass die CCE über eine besondere Expertise bei der Migration und Einführung der Dassault-Standardsoftware verfüge. Hierfür seien Konzepte entwickelt worden, die speziell auf mittelständische und kleinere Kunden zugeschnitten seien. Darüber hinaus werde durch den Erwerb der CCE die lokale Präsenz in der Region Ostwestfalen Lippe ausgebaut. Schließlich hätten sich Unternehmensakquisitionen vor dem Hintergrund der herausfordernden Personalrekrutierung als probate Strategie zum Ausbau der Konzernbelegschaft erwiesen. Durch die Akquisition der CCE werde das CENIT Team um 16 Mitarbeiter erweitert. Darüber hinaus werde die Position der CENIT als einer der weltweit wichtigsten Platinum Partner von Dassault Systèmes weiter gestärkt. Dies sei ohnehin ein erklärtes Ziel der CENIT AG.Weitere Angaben zur Unternehmensgröße der CCE oder zum Kaufpreis seien nicht bekannt. Im Bundesanzeiger finde sich lediglich eine Bilanz zum 31.12.2021, aus der hervorgehe, dass es sich zu diesem Zeitpunkt um ein relativ kleines Unternehmen handle. Bei einer Bilanzsumme von 1,72 Mio. EUR habe die CCE über ein Eigenkapital von 0,19 Mio. EUR und einen Kassenbestand von 1,15 Mio. EUR verfügt. Auf Basis dieser Informationen würden die Analysten der GBC AG von einem Kaufpreis im niedrigen einstelligen Millionenbereich ausgehen.Die CCE-Akquisition sei als weiterer Schritt zur Erreichung der mittelfristigen Ziele zu sehen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 solle ein Umsatzniveau von 300 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 8% bis 10% erreicht werden. Im Rahmen dieser Strategie sollten alle fünf Geschäftsbereiche organisch und anorganisch wachsen. Im Geschäftsbereich 3DS Solutions solle der Umsatz von derzeit ca. 100 Mio. EUR auf 150 Mio. EUR gesteigert werden.Aufgrund der aus ihrer Sicht geringen Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis des CENIT Konzerns würden die Analysten der GBC AG ihre Schätzungen gegenüber ihrer letzten Researchstudie (03.11.2023) unverändert beibehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CENIT-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:13,50 EUR +1,12% (16.01.2024, 10:29)XETRA-Aktienkurs CENIT-Aktie:13,50 EUR +1,12% (16.01.2024, 09:31)ISIN CENIT-Aktie:DE0005407100WKN CENIT-Aktie:540710Ticker-Symbol CENIT-Aktie:CSHKurzprofil CENIT AG:CENIT (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist ein führendes IT-Beratungs- und Softwarehaus mit 29 Standorten in neun Ländern weltweit. Geleitet von der Vision, der Champion für Prozessdigitalisierung zu sein, ermöglicht und sichert das Unternehmen den technologischen Vorsprung seiner Kunden.Mit dem Anspruch, eine nachhaltige Digitalisierung zu gestalten und möglich zu machen, unterstützt CENIT die Kunden aus Branchen wie Automotive, Aviation, Manufacturing und Financial Services bei der Optimierung und Transformation ihrer digitalen Prozesse.Erfolgreiche, langjährige und strategische Partnerschaften mit führenden IT Service- und Plattformanbietern, die eigenen Software-Lösungen und Services sowie die branchen- und prozessspezifische Expertise sind die Pfeiler zur Unterstützung des digitalen Fortschritts der Kunden.Managed-Service-Angebote runden das Portfolio von CENIT ab. Damit gewährleistet das Unternehmen seinen Kunden die Hochverfügbarkeit ihrer geschäftskritischen Abläufe und Informationen. (16.01.2024/ac/a/nw)