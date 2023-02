(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fach-Expertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen.



Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 30 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 720 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. (06.02.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie der CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin fest.Am 30.01.2023 habe die CENIT AG den Erwerb von 100% an der in München ansässigen mip Management Informations Partner GmbH (kurz: mip) bekannt gegeben. Der Erwerb der mip, welche rückwirkend per 01.01.2023 in den CENIT-Konzernkreis konsolidiert sein werde, führe zu einer weiteren Stärkung des CENIT-Geschäftsfeldes Enterprise Information Management. Das im Jahr 1988 gegründete und nun erworbene Software und Beratungshaus sei ein Spezialist im Bereich Datenmanagement und -analyse, Softwareentwicklung sowie im Betrieb von IT-Infrastruktur und Applikationen, mit einem starken Branchenfokus auf Automotive, Handel und Versicherungen. Ähnlich wie die im vergangenen Geschäftsjahr 2022 erworbene ISR Information Products AG (kurz: ISR) gehöre mip zu den führenden Partnern von IBM in Deutschland. Technologisch betrachtet komplettiere mip damit das Portfolio der CENIT AG, insbesondere im EIM-Bereich.Weiterführende Informationen zum Kaufpreis oder zu den operativen Kennzahlen der mip lägen derzeit nicht vor. Mit Blick auf die Mitarbeiteranzahl der mip, die bei rund 30 liege, dürfte es sich hier um eine vergleichsweise kleine Akquisition handeln. Gemäß Daten des Bundesanzeigers habe die mip im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,33 Mio. Euro (2020: 0,14 Mio. Euro) erwirtschaftet. Unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft eine branchenübliche Umsatzrendite von 5% bis 10% aufweise, dürfte das Umsatzniveau in einem mittleren einstelligen Mio.-Bereich liegen. Der Kaufpreis sollte nach Einschätzung der Analysten der GBC AG im einstelligen Mio.-Bereich liegen.Der mip-Erwerb sei als ein weiterer Schritt der CENIT-Wachstumsstrategie zu betrachten. Anorganisches Wachstum sei dabei eine wesentliche Komponente innerhalb der Wachstumsstrategie "CENIT 2025", der zufolge bis zum Geschäftsjahr 2025 ein Gruppenumsatz in Höhe von ca. 300 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 8% bis 10% erreicht werden sollten. Im Rahmen dieser Strategie sollten alle fünf Geschäftssegmente organisch und anorganisch wachsen. Im Segment EIM solle nach Planungen das aktuelle Umsatzniveau (inklusive ISR) von rund 40 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro ausgebaut werden. Mit dem mip-Erwerb wäre bereits die Hälfte des geplanten Wachstums abgedeckt.Unter dem Vorstand Peter Schneck setze die CENIT AG damit den anorganischen Wachstumskurs fort. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr 2022 sei mit dem Erwerb der ISR das Segment EIM deutlich ausgeweitet worden. Mit rund 200 Mitarbeitern habe die ISR in 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 22,8 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von 3,2 Mio. Euro erreicht. Zusätzlich dazu seien die ausstehenden 49% Anteile am SAP PLM-Spezialisten Coristo GmbH erworben worden. Schließlich sei der in Rumänien tätige Dassault-Reseller Magic Engineering SRL im Rahmen eines Asset Deals erworben worden. Sollte diese Schlagzahl aufrechterhalten werden, sei für das laufende Geschäftsjahr von weiteren Akquisitionen auszugehen.Trotz des mip-Erwerbes würden die Analysten der GBC AG ihre zuletzt am 28.11.2022 angepassten Prognosen unverändert beibehalten. Dies sei insbesondere dem niedrigen Umsatz- und Ergebnisbeitrag der mip geschuldet.