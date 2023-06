Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fach-Expertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen.



Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 30 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 720 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. (12.06.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, nimmt die Coverage der Aktie der CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) mit einer Kaufempfehlung auf.Die CENIT AG sei ein IT- und Softwareunternehmen, das in den Bereichen Product Lifecycle Management (PLM) und Enterprise Information Management (EIM) tätig sei. Das Unternehmen agiere als einer der weltweit größten Value Added Reseller des PLM-Software-Marktführers Dassault Systèmes und biete ebenfalls komplementäre eigene Softwarelösungen an.Obwohl CENIT seine Kunden beim Übergang in das Zeitalter der Industrie 4.0 bzw. der Smart Factories begleite und dementsprechend von starken langfristigen Wachstumstrends profitiere, sei die Umsatz- und Gewinnentwicklung in der jüngeren Vergangenheit unterdurchschnittlich ausgefallen. Dies führe der Analyst jedoch nicht auf fehlendes Know-how oder eine mangelhafte Leistungsqualität, sondern vielmehr auf eine unzureichende Kommerzialisierung zurück.Nach dem Einstieg des Tech-Investors PRIMEPULSE in 2020/21 sei 2022 die Neubesetzung der beiden Vorstandspositionen abgeschlossen worden. Seit Mai 2023 sei PRIMEPULSE zudem im dreiköpfigen Aufsichtsrat vertreten. Das neue Top-Management um CEO Peter Schneck habe zunächst eine umfangreiche Reorganisation mehrerer Geschäftsbereiche eingeleitet, die sich bereits 2023 ergebniserhöhend auswirken dürfte.Neben Effizienz- bzw. Kostenmaßnahmen und Preiserhöhungen seien strategische Schritte für die schwächelnden internationalen Töchter ergriffen sowie die M&A-Aktivitäten in den "gesunden" Geschäftsbereichen spürbar intensiviert worden. Seit 2022 seien mehrere hochprofitable Targets zu attraktiven Multiples akquiriert worden, die das Produktportfolio des Konzerns verstärken und ebenso das Risikoprofil des Unternehmens verbessern würden.Bewertungstechnisch notiere die Aktie derzeit nicht nur mit einem deutlichen Abschlag zu dem DCF-basierten Kursziel, sondern ebenso zu der Bewertung der Peergroup. Das aktuelle Kursniveau stelle einen attraktiven Einstiegszeitpunkt dar, um von der prognostizierten Steigerung der Free Cashflow-Yield (nach Leasing) von 6,9% 2023 auf 9,7% 2025 zu profitieren. Da CENIT traditionell eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik verfolge, dürften Investoren sich zudem in den nächsten Jahren über deutlich steigende Dividenden freuen.Aufgrund der erfolgreich voranschreitenden Reorganisation und M&A-Strategie sei der Analyst davon überzeugt, dass CENIT in seiner jetzigen Aufstellung einen attraktiven Turnaround-Case in einem strukturellen Wachstumsmarkt mit signifikantem Upside-Potenzial darstelle.Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, nimmt die CENIT-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 20,00 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 12.06.2023)