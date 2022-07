Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

1,908 EUR +1,22% (28.07.2022, 12:44)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, NASDAQ OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (28.07.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CECONOMY erwartet Stagnation - AktienanalyseDer Elektronikhändler CECONOMY ist im dritten Quartal operativ noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei um 17 Prozent auf minus 109 Mio. Euro gesunken. Der Umsatz habe zwar um sechs Prozent auf 4,6 Mrd. Euro zugelegt. Im Quartal zuvor seien es allerdings noch 5 Mrd. Euro gewesen. Eine schwächere Nachfrage, die Inflationsentwicklung und stark steigende Energiekosten hätten vor allem die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz belastet, habe es geheißen. Die ursprünglichen Jahresziele seien daher an den Nagel gehängt worden. Statt eines leichten Wachstums erwarte der Konzern nun eine Stagnation. Das EBIT solle von 237 Mio. auf 150 bis 210 Mio. Euro sinken. Zuvor habe CECONOMY noch eine "sehr deutliche" Steigerung in Aussicht gestellt.Zwar hätten Marktteilnehmer bereits im Vorfeld mit schwachen Ergebnissen gerechnet, dass sie so schlecht ausfallen würden, davon seien offenbar aber nur die wenigsten ausgegangen. Die neue Prognose stehe zudem unter dem Vorbehalt, dass sich die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht wesentlich verschärfen würden und dass es aufgrund potenzieller Energie-Versorgungsengpässe sowie der Pandemie nicht zu neuen weitreichenden Einschränkungen im Einzelhandel komme. Die Düsseldorfer hätten außerdem sehr deutlich durchklingen lassen, dass das eingetrübte Gesamtbild auch über das laufende Geschäftsjahr 2021/22 hinaus Bestand haben werde. Kein Wunder, dass Anleger das Weite gesucht hätten und die Stämme auf Monatssicht um mehr als 30 Prozent nach unten geprügelt hätten.Auch Analysten wie Volker Bosse von der Baader Bank hätten den Zahlen und der Vorausschau wenig Positives abgewinnen können - er habe Kursziel von 3,10 auf 1,80 Euro gekappt und die Einstufung auf "Reduce" gelassen. Der Elektronikhändler habe es einmal mehr mit einer besonders kritischen Lage zu tun, so Bosse. Die Konsumstimmung sei im Keller, während die Lieferketten Probleme gemacht hätten und die Kosten gestiegen seien. Er betonte aber auch, dass er mittelfristig durchaus Potenzial in der CECONOMY-Aktie sieht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2022)Börsenplätze CECONOMY-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:1,913 EUR +2,14% (28.07.2022, 12:36)