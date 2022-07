Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, NASDAQ OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (21.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, NASDAQ OTC-Symbol: MTAGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Handelskonzern CECONOMY habe am Donnerstagabend nach Handelsschluss in Frankfurt vorläufige Zahlen veröffentlicht und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 gesenkt. Der Grund: Die Hoffnungen, dass sich das Konsumklima im Jahresverlauf bessere und sich die Inflationsraten wieder normalisieren würden, scheinen sich nicht zu bewahrheiten.Eine schwächere Nachfrage, die Inflationsentwicklung und stark steigende Energiekosten hätten vor allem die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz belastet, habe das SDAX-Unternehmen überraschend am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Düsseldorf mitgeteilt.Die gedämpfte Stimmung bei den Verbrauchern habe das Unternehmen auch schon im dritten Geschäftsquartal zu spüren bekommen, wie aus den ebenfalls vorgelegten vorläufigen Zahlen hervorgehe. Demnach sei der währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz um rund sechs Prozent auf rund 4,6 Milliarden Euro gestiegen.Im Zuge der zunehmend gedämpften Konsumstimmung habe die Umsatzdynamik im Quartalsverlauf aber spürbar nachgelassen. Das bereinigte EBIT habe sich im dritten Quartal 2021/22 im Vergleich zum Vorjahr um rund 16 Millionen Euro auf rund minus 109 Millionen Euro verringert.Als operatives Ergebnis (EBIT) sollten davon 150 bis 210 Millionen Euro bleiben - und damit in jedem Fall ein Rückgang im Vergleich zu den 237 Millionen Euro vom Vorjahr. Zuvor habe der Vorstand noch "eine sehr deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr" in Aussicht gestellt.Die neue Prognose gelte unter der Voraussetzung, dass sich die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht wesentlich verschärfen würden und dass es aufgrund potenzieller Energie-Versorgungsengpässe sowie der Pandemie nicht zu neuen weitreichenden Einschränkungen im Einzelhandel komme. Die endgültigen Zahlen für das dritte Geschäftsquartal wolle das Unternehmen am 11. August vorlegen.Die Aktie von CECONOMY sei daraufhin im nachbörslichen Handel unter Druck geraten und notiere bei Tradegate aktuell rund fünf Prozent tiefer bei 2,40 Euro.Der SDAX-Titel steht nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 21.07.2022)