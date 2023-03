Daher bleibt CD PROJEKT eine laufende "Aktionär"-Empfehlung, auch wenn die Aktie fundamental nicht unbedingt günstig wirkt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2023)



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2020 2,14 Mrd. PLN (Polnischer Zloty) mit einem Gewinn von 1,15 Mrd. PLN. (03.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Der Kurs des polnischen Spieleentwicklers verhalte sich weiter mustergültig. Nach einer starken Gegenbewegung vom Tief sei CD PROJEKT seit Ende 2022 in einer Konsolidierungsphase. Bereits vor mehreren Wochen habe "Der Aktionär" über die betreffende Schiebezone berichtet - und sei schon deutlich zuvor auf die laufende Aufwärtsbewegung aufgesprungen.Bei 24,06 Euro sei Mitte Oktober im vergangenen Jahr die "Aktionär"-Empfehlung für die CD PROJEKT-Aktie in Ausgabe 42/2022 erfolgt. Der Kurs heute liege bei etwa 28,32 Euro - ein Plus von rund 18 Prozent.Am 10. Februar habe "Der Aktionär" im Online-Artikel "CD PROJEKT: Elfmal "Verkaufen" und ein berühmter Leerverkäufer" geschrieben: Der Kurs der Gaming-Aktie hangele sich seit Dezember an der polnischen Heimatbörse an der 50-Tage-Linie entlang. Dazu seien Widerstand und Unterstützung im Chart auf Eurobasis markiert worden. Diese seien weiterhin gültig, da sich der Kurs noch immer in einer Seitwärtsbewegung befinde.An dieser Konstellation werde sich voraussichtlich auch so schnell nichts ändern, falls es an der Börse ruhig bleiben sollte. Die nächsten Termine für Investoren lägen noch ein paar Wochen in der Zukunft. Am 14. März gebe es eine Kapitalmarktkonferenz der PKO Bank Polski. Zwei Tage später folge eine Konferenz der Citi. Am 30. März gebe es dann die Zahlen für Jahr 2022. Der nächste Quartalsbericht folge am 29. Mai.Der Kurs der Aktie bewege sich weiter in normalen Bahnen. Nach der starken Korrektur und dem anschließenden Anstieg in den vergangenen Quartalen sehe das Chartbild weiter konstruktiv aus.