unter folgendem Link.



Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

23,765 EUR -3,86% (31.03.2023, 22:26)



ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). (02.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spieleentwicklers CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Das sehe man an der Börse eher selten: Nach aktuellen Zahlen steige der Kurs um bis zu 10%, nur um dann doch noch um Minus zu schließen - so geschehen am vergangenen Freitag bei CD PROJEKT. Dabei habe der polnische Spieleentwickler ("Cyberpunk 2077", "The Witcher") gerade sein zweitbestes Quartalsergebnis überhaupt verkündet.Am Donnerstag habe die CD PROJEKT-Aktie an ihrer Heimatbörse in Warschau noch bei 113,28 PLN (Polnische Zlotys) geschlossen. Am Freitag sei mit einer Aufwärtskurslücke bei 120 PLN eröffnet worden. Im Hoch sei der Kurs bei deutlich erhöhtem Handelsvolumen bis auf 124,40 PLN gestiegen, bevor es praktisch am Tagestieg bei 111,46 PLN ins Wochenende gegangen sei. Unter dem Strich sei damit ein Tagesminus von 1% gestanden, nachdem der Kurs zwischenzeitlich bis zu 10% im Plus gewesen sei.Für Gewinnmitnahmen dürfte u.a. die Tatsache gesorgt haben, dass CD PROJEKT den Überraschungserfolg zunächst kaum so schnell wiederholen werde. Jedenfalls seien kurzfristig keine neuen Treiber in Sicht. Zudem würden hier Leerverkäufer mitmischen. Vor und zunächst auch mit den Zahlen habe sich eine kurzfristige Stabilisierung bei der CD PROJEKT-Aktie angedeutet. Diese werde mit dem schwachen Wochenschluss allerdings auf die Probe gestellt, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU