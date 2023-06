Wer investiert ist, bleibt dabei, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)



CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). (09.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spieleentwicklers CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Vor wenigen Stunden habe Netflix einen Trailer für die dritte Staffel der Serie "The Witcher" veröffentlicht. Die Vorschau sei in den ersten 13 Stunden bereits 1,3 Millionen Mal angesehen worden. Das Interesse an der Fantasy-Welt sei also immer noch gigantisch. Das könnte auch der CD PROJEKT-Aktie etwas Rückenwind verleihen, oder?Schließlich habe der polnische Spiele-Entwickler die Welt von "The Witcher" in bislang drei Teilen spielbar gemacht. Diese seien von 2007 bis 2015 veröffentlicht worden. Als dann Netflix Ende 2019 "The Witcher" als Fernsehserie veröffentlicht habe, hätten die Games einen zweiten Frühling erlebt - und CD PROJEKT habe sich über unerwartete Zusatzeinnahmen freuen können. "The Witcher 3" habe sich bis heute mehr als 50 Millionen Mal verkauft.Einen ähnlichen Effekt - wenn auch in geringerem Ausmaß - habe es auch bei "Cyberpunk 2077" gegeben, als Netflix im vergangenen Herbst die Anime-Serie "Cyberpunk: Edgerunners" veröffentlicht habe.CD PROJEKT werde unterdessen erst einmal die "Cyberpunk 2077"-Erweiterung "Phantom Liberty" bewerben. Ungewöhnlicherweise werde das Zusatzspiel ab diesem Monat weltweit auf mehreren Terminen in verschiedenen Städten vorgestellt.Das Interesse am Netflix-Trailer unterstreiche, dass die Fanbasis für "The Witcher" nicht nur gewaltig sei, sondern auch neuer Content sehr gefragt sei. Der positive Effekt für CD PROJEKT dürfte sich diesmal aber in Grenzen halten, weil es keine halbwegs frischen "The Witcher"-Veröffentlichungen von CD PROJEKT gebe. Insofern könnten Anleger erst einmal nur auf eine gelungene Veröffentlichung von "Phantom Liberty" hoffen, wobei bislang nur bekannt sei, dass das Spiel wahrscheinlich irgendwann 2023 erscheinen werde. Es bleibe demnach dabei, dass CD PROJEKT vorerst eher eine Aktie für geduldige Investoren sei. Immerhin: Der Kurs habe sich zuletzt deutlich über die 200-Tage-Linie bewegen können und sei wieder in der Seitwärtszone von Ende 2022 - März 2023 angelangt.