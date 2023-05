Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). (31.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spieleentwicklers CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Nach dem Kurs-Absacker im April habe sich die Aktie des polnischen Spieleentwicklers inzwischen fast komplett erholt - was auf dem aktuellen Niveau trotzdem kaum einen Anleger so richtig freuen dürfte. Charttechnisch befinde sich die Aktie von CD PROJEKT aber gerade in einer spannenden Situation. Und eine weitere spannende Neuigkeit gebe es.Der Kurs von CD PROJEKT sei jüngst an der Heimatbörse in Warschau über die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 119,24 Zloty verlaufe, gesprungen. In den vergangenen beiden Tagen seien aber Verkäufe auf 120,85 Zloty gefolgt. Damit werde nun spannend, ob die 200-Tage-Linie halte und die kleine Erholungsbewegung somit bestätigt werden könne. Falls ja, läge allerdings um die 130, 140 Zloty schon der nächste Widerstandsbereich (das Niveau der vorherigen Erholungsbewegung). Auf Mehrjahressicht sehe der Chart immer noch recht ernüchternd aus.Analysten würden sich ebenfalls wenig beeindruckt zeigen. Credit Suisse habe das Kursziel von 92 auf 89 Zloty gesenkt und die Empfehlung "verkaufen" beibehalten. J.P. Morgan rate ebenfalls zum Verkauf von CD PROJEKT - Kursziel 105 Zloty. Insgesamt habe sich am Kursziel-Konsens nach den Zahlen praktisch nichts verändert. Derzeit liege der Kursziel-Durchschnitt für CD PROJEKT bei 111,93 Zloty, was gut sieben Prozent Abwärtspotenzial impliziere. Dementsprechend überwögen Verkaufsempfehlungen (13) vor "halten" (sechs) und "kaufen" (vier).Zu einer Übernahme dürfte es höchstens kommen, falls ein Unternehmen ein unmoralisch hohes Angebot abgebe - eher unwahrscheinlich. Der Kurs habe sich zuletzt noch rechtzeitig erholt, demnach sei die Aktie eine laufende Empfehlung geblieben. Besondere Treiber seien zumindest kurzfristig aber immer noch nicht in Sicht.Insofern bleibt CD PROJEKT eher eine Aktie für geduldige Investoren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2023)