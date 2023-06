Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

32,21 EUR +12,95% (12.06.2023, 15:11)



ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). (12.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des polnischen Spieleentwicklers CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Rund neun Prozent liege CD PROJEKT heute an der Heimatbörse in Warschau zeitweise vorn. In Deutschland steige der Aktienkurs auf 31,79 Euro. Grund für die Euphorie: Es gebe endlich Neuigkeiten zur Spiele-Erweiterung für "Cyberpunk 2077". Das ziehe ähnlich viel Aufmerksamkeit wie jüngst die Netflix-Ankündigung einer neuen "The Witcher"-Staffel.Eine Million Aufrufe in 15 Stunden und Platz 13 in den Youtube-Trends sei der Zwischenstand zum am Sonntag veröffentlichten Trailer zur "Cyberpunk"-Erweiterung "Phantom Liberty". Die Veröffentlichung der Erweiterung sei für den 26. September angekündigt.Erst Ende vergangener Woche habe DER AKTIONÄR berichtet, dass die Vorschau für die neue Netflix-Staffel zu "The Witcher" (ebenfalls eine CD-Projekt-Spielereihe) in den ersten 13 Stunden bereits 1,3 Millionen Mal angesehen worden sei. Da CD PROJEKT aber keine halbwegs frischen "The Witcher"-Veröffentlichungen im Angebot habe, habe sich die Auswirkung auf den Kurs in Grenzen gehalten. "Insofern können Anleger erst einmal nur auf eine gelungene Veröffentlichung von "Phantom Liberty" hoffen, wobei bislang nur bekannt ist, dass das Spiel wahrscheinlich irgendwann 2023 erscheinen wird", habe DER AKTIONÄR noch angefügt. Inzwischen stehe nun also fest, wann "Phantom Liberty" komme - und die ersten Reaktionen seien durchaus vielversprechend. Schließlich bekomme CD PROJEKT damit gerade ähnlich viel Aufmerksamkeit wie der Trailer zur neuen "The Witcher"-Staffel.Ein bisschen früher als erwartet und vor allem zusätzlich ein überraschend umfangreiches Update zum Ursprungsspiel - die "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"-Ankündigung sei gelungen. Mit Idris Elba komme zudem nach Keanu Reeves ein weiterer Weltstar ins Spiel. Stark. Charttechnisch habe sich bei der CD PROJEKT-Aktie mit dem heutigen Anstieg aus längerfristiger Perspektive allerdings erst einmal nichts verändert - immer noch Seitwärtsphase. Die Tendenz bei der AKTIONÄR-Empfehlung gehe aber immerhin in Richtung erfolgreiche Bodenbildung. (Analyse vom 12.06.2023)