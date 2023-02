Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

28,435 EUR -2,54% (14.02.2023, 18:39)



ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2020 2,14 Mrd. PLN (Polnischer Zloty) mit einem Gewinn von 1,15 Mrd. PLN. (14.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Während die Konsolidierung bei der CD PROJEKT-Aktie weitergehe, gebe es kuriose Neuigkeiten zu einem Top-Game des polnischen Spieleentwicklers. Nach der Aufregung um das zunächst ziemlich fehlerhafte "Cyberpunk 2077" vor einigen Quartalen, habe sich das Unternehmen nun mit einem kleinen Nacktskandal beschäftigen müssen."The Witcher 3: Wild Hunt" sei schon seit 2015 auf dem Markt. Doch um zusätzlichen Profit aus dem Spiel zu schlagen, sei eine sogenannte Next-Gen-Version veröffentlicht worden. Dabei handele es sich um eine überarbeitete Fassung des Originalspiels, die z.B. mit höher aufgelösten Grafiken glänze. Veröffentlicht würden solche Fassungen auch, um die Möglichkeiten, neuer Spielekonsolen zu nutzen.In die Next-Gen-Fassung von "The Witcher 3" sei offenbar ein recht detaillierter Schambereich geraten. Unter anderem seien in einer Szene des Spiels drei Frauen unten ohne - mit derselben Textur - zu sehen. In Foren sei darüber schon seit einiger Zeit geschmunzelt worden. In den vergangenen Tagen sei die Story von mehreren Spielemedien aufgegriffen worden.Der Skandal halte sich in Grenzen: "The Wichter 3" sei ohnehin ein Spiel für Erwachsene. In "Cyberpunk 2077" könnten Nutzer sogar ihr Geschlecht detailliert einstellen. Der Fall deute allerdings darauf hin, dass CD PROJEKT die internen Abläufe und das Thema Qualitätssicherung immer noch nicht vollständig im Griff habe - falls die Sache kein bewusster Marketing-Gag gewesen sei. Unterm Strich sollten Anleger die Angelegenheit nicht überbewerten. Aufgrund der Altersfreigabe ab 18 für "The Witcher 3" dürfte dem polnischen Entwickler kein Nachspiel drohen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2023)