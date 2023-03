Da die AKTIONÄR-Empfehlung immer noch zweistellig im Plus ist und noch keine charttechnische Entscheidung gefallen ist, können Anleger an Bord bleiben, auch wenn die CD PROJEKT-Aktie fundamental nicht unbedingt günstig wirkt, so Lars Friedrich. (Analyse vom 15.03.2023)



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). (15.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des polnischen Spieleentwicklers CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Fast wäre das Gleichgewicht gekippt! Im Zuge der allgemeinen Verkaufsstimmung am Montag habe es auch beim Kurs von CD PROJEKT ordentlich Druck gegeben. Doch charttechnisch sei bei CD PROJEKT am Ende doch nichts angebrannt, weil sich der Kurs größtenteils noch während des Handelstags erholt habe und inzwischen wieder an der 50-Tage-Linie kratze.Damit bleibe es vorerst bei der monatelangen Seitwärtsphase, die auch auf Euro-Basis im Chart sichtbar sei. Doch einige Leerverkäufer würden weiter Druck aufbauen. Vergangenen Freitag sei bekannt geworden, dass der Hedgefonds Point72 einmal mehr seine Short-Position bei CD PROJEKT ausgebaut habe. Erhöht worden sei um 7,1 Prozent auf 1,52 Millionen Aktien. Das entspreche mehr als 1,5 Prozent aller CD PROJEKT-Aktien.Hinter Point72 stecke mit Steven Cohen einer der erfolgreichsten Hedgefonds-Manager aller Zeiten. Cohen gelte auch als ein Vorbild für die Hauptfigur Bobby Axelrod in der Wall-Street-Serie "Billions".Inzwischen würden also noch mal 100.000 Aktien von Point72 zusätzlich leerverkauft.Auch der Londoner Hedgefonds Mirabelle Financial Services habe Anfang März eine Short-Position bei CD PROJEKT gemeldet. Mirabelle habe mit 503.854 Aktien die Meldepflicht-Schwelle von 0,5 Prozent am 2. März erreicht.DER AKTIONÄR habe im Online-Artikel "CD PROJEKT: Elfmal "Verkaufen" und ein berühmter Leerverkäufer" geschrieben: "Der Kurs der Gaming-Aktie hangelt sich seit Dezember an der polnischen Heimatbörse an der 50-Tage-Linie entlang." Dazu seien Widerstand und Unterstützung im Chart auf Eurobasis markiert worden. Diese seien weiterhin gültig.