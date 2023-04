unter folgendem Link.



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). (05.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spieleentwicklers CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Diese Entwicklung mache Investoren keine Freude: Nach dem zweitstärksten Quartalsergebnis überhaupt mühe sich der Kurs, ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Dabei sei die CD PROJEKT-Aktie am Tag der Zahlenvorlage zunächst sogar stark gestiegen. Mittlerweile gebe es aber mehrere negative Entwicklungen rund um den polnischen Spieleentwickler ("Cyberpunk 2077", "The Witcher").So sei heute bekannt geworden, dass Gladstone Capital Management eine Netto-Shortposition bei CD PROJEKT i.H.v. 584.471 Aktien eingegangen sei, was einem Anteil 0,58% entspreche. Derzeit gebe es mindestens vier Leerverkäufer, die signifikant short bei CD PROJEKT seien. Mindestens 3,7 Mio. Aktien seien leerverkauft, was knapp 3,7% aller Papiere entspreche. Größter Leerverkäufer sei Point72 (1,7 Mio. Aktien- entspreche 1,7%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU