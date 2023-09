Warschau Stock Exchange-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

156,30 PLN +3,89% (04.09.2023, 17:51)



ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Warschau Stock Exchange-Symbol CD PROJEKT-Aktie:

CDR



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD, Warschau Stock Exchange-Symbol: CDR) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). (04.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD, Warschau Stock Exchange-Symbol: CDR) unter die Lupe.Das Papier des polnischen Spieleentwicklers arbeite weiter an einer Trendwende. Wichtig wäre nun, dass die CD PROJEKT-Aktie einen Widerstand überwinde. Für neuen Schwung könnte vielleicht die Veröffentlichung der "Cyberpunk"-Erweiterung sorgen. Das Spiel komme bei den Gamern sehr gut an und könnte nach dem schwierigen Start doch ein kleiner Überraschungserfolg werden. CD PROJEKT sei eine spannende Story, aber auch hoch bewertet. Nichtsdestotrotz gehöre die Aktie aber mindestens auf die Watchlist, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.09.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:34,53 EUR +4,10% (04.09.2023, 21:53)