Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

38,40 EUR +9,81% (15.06.2023, 21:20)



Warschau Stock Exchange-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

168,2500 PLN +5,82% (15.06.2023, 17:04)



ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Warschau Stock Exchange-Symbol CD PROJEKT-Aktie:

CDR



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD, Warschau Stock Exchange-Symbol: CDR) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). (15.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD, Warschau Stock Exchange-Symbol: CDR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange habe es gedauert, dann sei alles ganz schnell gegangen: Die CD PROJEKT-Aktie habe an der Heimatbörse in Warschau einen Widerstand durchstoßen, der Kurs des polnischen Spieleentwicklers liege heute satte 8 Prozent im Plus, nachdem bereits die vergangenen Handelstage stark verlaufen seien. Die Aktie liege seit "Aktionär"-Empfehlung nun mehr als 30 Prozent vorn.Auslöser für die aktuelle Kauflaune sei neben der aufgehellten charttechnischen Lage wohl vor allem die Nachrichtenentwicklung rund um das Thema "Cyberpunk 2077". Wie berichtet, gebe es ein umfangreiches Update für das Spiel. Gaming-Journalisten hätten sich bereits recht angetan nach ersten Eindrücken gezeigt. Demnach solle es zahlreiche Verbesserungen geben. Außerdem habe CD PROJEKT inzwischen einen Trailer und ein Datum für die Veröffentlichung der "Cyberpunk"-Erweiterung "Phantom Liberty" ins Netz gestellt. Diesbezüglich sei das Feedback ebenfalls vielversprechend gewesen. Unter anderem komme mit Idris Elba nach Keanu Reeves ein weiterer Weltstar ins Spiel.Zudem habe CD PROJEKT dieser Tage bereits längere Spielszenen aus "Phantom Liberty" präsentiert. Das Spiel sei inzwischen bereits unter den Top 10 bei Steam (einer Plattform zum Online-Kauf von Spielen) - obwohl es erst ab dem 26. September erhältlich sein werde."Der Aktionär" habe die Aktie bereits auf der Empfehlungsliste und habe in der aktuellen Ausgabe (25/23) das Kursziel für CD PROJEKT angehoben. Mit dem jüngsten Kursschub sehe die Aktie nun auch rein charttechnisch betrachtet richtig stark aus.Fundamental wirkt CD PROJEKT zwar nicht wie ein Schnäppchen, aber solange der Gesamtmarkt läuft, wie er es derzeit tut, bleibt die Aktie attraktiv, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link