Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2020 2,14 Mrd. PLN (Polnischer Zloty) mit einem Gewinn von 1,15 Mrd. PLN. (17.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Nach der pikanten Nachricht zum Hit-Spiel "The Witcher 3: Wild Hunt" sei der Kurs des polnischen Spieleentwicklers an der Heimatbörse in Warschau in den vergangenen Tagen wieder gestiegen. Damit bleibe das charttechnische Bild durchaus ansprechend.Nach der Aufregung um das zunächst ziemlich fehlerhafte "Cyberpunk 2077" vor einigen Quartalen, habe sich CD PROJEKT in den vergangenen Tagen mit einem kleinen Nacktskandal beschäftigen müssen. In der Next-Gen-Version von "The Witcher 3: Wild Hunt" seien - laut CD PROJEKT versehentlich - detaillierte Schambereiche von weiblichen Charakteren zu sehen gewesen. Bei Spielern sei das schon eine Weile bekannt gewesen. Kürzlich hätten dann mehrere Gaming-Medien die Geschichte aufgegriffen. Das habe wiederum CD PROJEKT dazu gebracht, sich zu der Angelegenheit zu äußern. Per Patch (eine Art kleines Stück Software, das Fehler korrigiere) werde die Vagina-Textur aus dem Spiel entfernt, denn so viel Nacktheit sollte gar nicht im Spiel zu sehen sein.Tatsächlich bewege sich der Kurs dieser Tage in normalen Bahnen und oszilliere wieder an der 50-Tage-Linie. Nach der starken Korrektur und dem anschließenden Anstieg in den vergangenen Quartalen sehe das Chartbild weiter konstruktiv aus. Daher bleibe CD PROJEKT eine laufende Empfehlung des "Aktionärs", auch wenn die Aktie fundamental nicht unbedingt günstig wirke, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link