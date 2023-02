Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2020 2,14 Mrd. PLN (Polnischer Zloty) mit einem Gewinn von 1,15 Mrd. PLN. (10.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Der Kurs der Gaming-Aktie hangele sich seit Dezember an der polnischen Heimatbörse an der 50-Tage-Linie entlang. Diese Tendenz setze sich mit dem heutigen Minus fort. Gar nicht schlecht nach dem starken Anstieg zuvor. Zudem habe sich bereits zu Jahresbeginn ein Belastungsfaktor praktisch in Luft aufgelöst.Bereits zum Jahresauftakt habe ein US-Gericht einen Vergleich zwischen CD PROJEKT und Investoren, die nach dem "Cyberpunkt"-Desaster geklagt hätten, genehmigt. Die Sammelklage-Angelegenheit sei mit 1,85 Millionen Dollar beigelegt worden. Ziemlich günstig - zumal auch Anwaltshonorare in der Summe inkludiert seien. Trotzdem überwiege auf Analysten-Seite bezüglich CD PROJEKT noch immer die Skepsis.Elf Analysten würden derzeit laut Bloomberg zum Verkauf raten, sieben zum "Halten", nur fünf würden eine Kaufempfehlung wagen. Das Analystenhaus Jefferies habe CD PROJEKT allerdings Ende Januar von "verkaufen" mit Kursziel 75 Zloty auf "kaufen" mit Kursziel 156 Zloty (etwa 32,60 Euro) aufgestuft. Diese positive Einschätzung basiere vor allem auf der Annahme, dass mit der kommenden "Cyberpunk"-Erweiterung "Phantom Liberty" auch die Nachfrage nach dem Basisspiel "Cyberpunk 2077" wieder anziehen werde. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gebe es noch nicht. Bislang sei lediglich bekannt, dass das Spiel im laufenden Jahr erscheinen solle.Die Aktie sei seit Empfehlung im "Aktionär"-Ausgabe 42/22 gut 20 Prozent im Plus. Ein Überschreiten des Widerstands könnte Eindeckungen bei Leerverkäufern und damit eine Kursbeschleunigung auslösen. Derzeit besteht jedoch kein akuter Handlungsbedarf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2023)