Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer - der sog. CDAX® ( ISIN DE0008469602 WKN 846960 ) - wird von Investorinnen und Investoren oftmals etwas stiefmütterlich behandelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zu Unrecht, denn der Index liefere regelmäßig wichtige und wertvolle Hilfestellungen. Deshalb habe es der CDAX® in diesem Jahr sogar in den Jahresausblick der Analysten geschafft. Aus charttechnischer Sicht mehr als berechtigt, denn der Spurt über die Widerstandszone aus den alten Hochs von 2017 und 2020 bei 1.274/1.286 Punkten sowie der 38-Monats-Linie (akt. bei 1.279 Punkten) habe zu Jahresbeginn einen echten Reizpunkt gesetzt. Dank dieser Entwicklung könne die Kursentwicklung der letzten Monate als "V-förmige Umkehrformation" mit einem kalkulatorischen Kursziel von rund 1.450 Punkten interpretiert werden. Perspektivisch würden deshalb sogar die bisherigen Rekordstände bei gut 1.500 Punkten wieder in Schlagdistanz rücken, zumal auf dem Weg in diese Region nur noch wenige charttechnische Hürden warten würden. Ein weiteres Pro-Argument liefere derzeit der trendfolgende MACD, der gerade ein neues Kaufsignal generiere. Die vielversprechende Ausgangslage des marktbreiten CDAX® "helfe" auch dem großen Bruder. Um diese Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die oben genannte massive Kernunterstützung zu verteidigen. (22.02.2023/ac/a/m)