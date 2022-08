Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Verlauf der letzten Woche ist der DAX® an dem flacheren Abwärtstrend seit Jahresbeginn (akt. bei 13.959 Punkten) gescheitert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit dieser Entwicklung würden die deutschen Standardwerte zudem der vieldiskutierten Schlüsselmarke von 13.800 Punkten Tribut zollen. Das Wochenende nutzten wir, um parallel einen weiteren sehr spannenden Kursverlauf zu analysieren, der sonst eher stiefmütterlich behandle wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Gemeint sei der wenig im Fokus stehende CDAX®. Das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer habe zuletzt im Bereich der wichtigen horizontalen Unterstützungen bei gut 1.100 Punkten Halt gefunden. Doch nicht minderbedeutend sei, auf welchem Level die Sommererholung jüngst ins Stocken geraten sei. So falle das bisherige Augusthoch (1.256 Punkte) exakt in die Widerstandszone aus den Hochs von 2018 und 2020, der langfristigen Glättung der letzten 38 Monate (akt. bei 1.269 Punkten) sowie der 38,2%-Korrektur des gesamten Abwärtsimpulses seit November vergangenen Jahres (1.277 Punkte). Für mehr als eine technische Gegenbewegung sei deshalb ein Sprung über die angeführten Hürden notwendig. Mit anderen Worten: 1.100 Punkte bzw. 1.270 Punkte würden derzeit die charttechnischen Schlüsselmarken beim marktbreiten CDAX® lauten. (22.08.2022/ac/a/m)



