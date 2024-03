Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss folgte beim DAX® tatsächlich der siebte Streich - sprich das siebte Allzeithoch (17.817 Punkte) in Serie, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Am Freitag hätten die Analysten in einem Nebensatz den CDAX® ( ISIN DE0008469602 WKN 846960 ) erwähnt. Aufgrund einiger Nachfrage würden sie zum Wochenauftakt nochmals genauer auf den neuen Rekordstand (1.540 Punkte) des marktbreitesten deutschen Aktienbarometers eingehen. Das dortige Allzeithoch sei durchaus bemerkenswert, denn es habe immerhin seit November 2021 gedauert bis das Aktienbarometer das alte Rekordlevel habe überwinden können. Charttechnisch lohne der Blick auf den etwas stiefmütterlich behandelten Index, weil die Kursentwicklung seit Januar 2023 als seitliche Schiebezone zwischen 1.280 und 1.460 Punkten interpretiert werden könne. Aus der Höhe der Tradingrange ergebe sich somit ein Anschlusspotenzial von 180 Punkten, was unter dem Strich zu einem kalkulatorischen Kursziel im Bereich von 1.640 Punkten führe. Charttechnisch habe der CDAX® also noch Luft nach oben, zumal der trendfolgende MACD derzeit konstruktiv zu interpretieren sei. Als Stopp-Loss sei indes die obere Begrenzung der oben genannte Schiebezone bei 1.460 Punkten prädestiniert, denn deren Rebreak würde den aktuellen Ausbruch negieren. (04.03.2024/ac/a/m)