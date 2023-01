3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

29,20 EUR -2,83% (18.01.2023, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

29,25 EUR -0,34% (19.01.2023, 09:08)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wiener Börse-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte in-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,9 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (19.01.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oliver Simkovic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz der Herausforderungen durch steigende Zinsen sei das Bewertungsergebnis im ersten Halbjahr 2022 noch positiv gewesen. Den Marktdaten zufolge habe es erste Anzeichen von Schwäche in Q3 gegeben und einige europäische Städte hätten rückläufige Bürobewertungen verzeichnet. Es sei davon auszugehen, dass der Gesamtjahresbericht bereits einige dieser negativen Effekte zeigen werde, jedoch dürfte dies im Aktienkurs bereits eingepreist sein.Das Unternehmen habe in diesem Jahr Veräußerungen im Wert von rund EUR 700 Mio. abgeschlossen und finalisiert, wobei der Großteil der Verkäufe über dem Buchwert gelegen habe. Das habe dazu geführt, dass hohe liquide Mittel zur Verfügung stünden, welche genutzt werden könnten, um attraktive Akquisitionen durchzuführen oder Kapital an die Aktionäre auszuschütten.Mit dem Verkauf des rumänischen Geschäfts werde der Beleihungswert (LTV) auf ca. 30% absinken. Zudem habe das Unternehmen im GJ 2023 einen verhältnismäßig niedrigen Refinanzierungsbedarf von rund EUR 300 Mio., welcher, sofern sich das Zinsumfeld nicht verbessere, wahrscheinlich aus den verfügbaren Liquiditätsreserven gedeckt werden könne.Um die Kosten in den Griff zu bekommen, setze das Unternehmen auf Effizienzsteigerungen. Angesichts der aktuellen Marktgegebenheiten werde das Projektentwicklungsgeschäft laufend optimiert und in Ländern, in denen das Unternehmen nur eine kleine Präsenz habe, würden bestimmte Dienstleistungen zur Kostensenkung ausgelagert. Damit könnten steigende Ausgaben infolge der Lohninflation und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Berichterstattung gemäß EU-Taxonomie teilweise ausgeglichen werden.Die Analysten der RBI würden ihre Empfehlung auf "halten" ändern und ihr Kursziel von EUR 34,50 auf EUR 32,50 aufgrund der vergleichsweise guten Performance der Aktie im Vergleich zum Gesamtimmobilienmarkt in 2022 und des aktuellen Bewertungsaufschlags von circa 30% gegenüber den Wettbewerbern senken. Das Unternehmen sei nach Ansicht der Analysten der RBI strategisch gut positioniert, um auch in Zukunft eine gute Performance liefern zu können, da es weiterhin Gewinne aus der Projektentwicklung und der substanziellen Grundstücksreserve in deutschen Kernstädten erziele. Durch die zunehmende Konzentration auf den deutschen Markt dürfte das Risikoprofil und damit die Rendite des Portfolios sinken, was kurzfristig zu einer geringeren Dynamik des Ertragswachstums führen könnte.Oliver Simkovic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die CA Immobilien Anlagen-Aktie mit "halten" ein. (Analyse vom 19.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen