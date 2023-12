3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

30,90 EUR +0,16% (06.12.2023, 17:15)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

30,85 EUR +0,16% (06.12.2023, 17:50)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wiener Börse-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Die Gruppe verfügt über ausgeprägte In-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 6,5 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (06.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Philip Hettich, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI).CA Immo habe starke Q3-Ergebnisse gemeldet. Die Nettomieteinnahmen seien auf EUR 47,8 Mio. gestiegen (+7% gegenüber Q3 22) und hätten die Analysten-Schätzungen um 8% übertroffen. Dies sei vor allem auf eine höhere Mietindexierung und einen höheren Beitrag aus kürzlich abgeschlossenen Projekten zurückzuführen. Das EBITDA habe EUR 83,8 Mio. erreicht (+129% im Vergleich zu Q3/22) und damit 16% über den Analysten-Erwartungen gelegen.Hauptgrund dafür sei ein besser als erwartetes Q3/23-Verkaufsergebnis von EUR 46,0 Mio. gewesen (RBIe EUR 41,7 Mio.), das hauptsächlich aus dem Verkauf des Hamburger Bahnhofs und der Rieckhallen in Berlin resultiert habe. Darüber hinaus habe CA Immo bekannt gegeben, dass sie den Verkauf einer 14.600 qm großen Büroimmobilie in Mainz über Buchwert abgeschlossen habe, für den der Analyst ein Closing erst für Ende 2024 vorgesehen habe.Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 23 durch CA Immo gehe der Analyst von höheren Mieteinnahmen aus, da ein gutes Vermietungsergebnis darauf hindeute, dass die Talsohle bei der Auslastung erreicht sein könnte. Er prognostiziere nun einen Vermietungsgrad von 91,5% am Ende des Geschäftsjahres 2023 (89,9% in Q3/2023).Der Analyst hebe seine EBITDA-Schätzungen aufgrund des sehr guten Verkaufsergebnisses an, welches das Unternehmen im aktuellen Umfeld erzielt habe. In den ersten neun Monaten des Jahres habe CA Immo ein Verkaufsergebnis von EUR 158 Mio. durch den gewinnbringenden Verkauf eines Grundstücks in München, einer Büroimmobilie in Wien und dem Verkauf von Immobilien in Berlin erzielt. Darüber sollte sich der Verkauf einer Büroimmobilie in Mainz positiv auf das Ergebnis im vierten Quartal auswirken. Der Analyst hebe seine EBITDA-Schätzungen für das Geschäftsjahr 2023 von EUR 292 Mio. auf EUR 324 Mio. an.Aufgrund der starken Ergebnisse habe CA Immo ihre FFO1-Prognose von über EUR 100 Mio. auf nunmehr über EUR 105 Mio. für das Geschäftsjahr 2023 (RBIe EUR 106 Mio.) erhöht. Die EBITDA-Prognose für 2023 sei ebenfalls von über EUR 250 Mio. auf nunmehr über EUR 300 Mio. (RBIe EUR 292 Mio.) angehoben worden. Angesichts eines YTD-EBITDA von EUR 268 Mio. sollte dies selbst bei Ausbleiben weiterer profitabler Umsätze im vierten Quartal erreichbar sein.Philip Hettich, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung, passt jedoch sein Kursziel für CA Immo von EUR 37 auf EUR 34 je Aktie an, um die Auszahlung der Sonderdividende Ende November, ein starkes Q3-Ergebnis sowie seine aktualisierten Schätzungen für risikofreie Zinssätze zu reflektieren. Das Kursziel basiere auf den gleichgewichteten Ergebnissen eines Economic-Profit-Modells, eines Discounted-Cashflow-Modells und eines Dividendendiskontierungsmodells. (Analyse vom 06.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen